10 крупнейших энергетических компаний Японии в феврале снизят тарифы на электроэнергию

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Токио, 27 декабря (Jiji Press). 10 крупнейших энергетических компаний Японии заявили, что снизят тарифы на электроэнергию в феврале благодаря государственным субсидиям, направленным на смягчение последствий повышения цен.

Ожидается, что расходы домохозяйств в среднем снизятся почти на 2000 йен.

В зоне обслуживания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. плата среднего домохозяйства, использующего 260 киловатт-часов электроэнергии в месяц, с января снизится на 1820 йен до 7306 йен.

Правительство планирует обеспечить цену в 7 йен за киловатт-час электроэнергии в январе-августе следующего года и 3,5 йены в сентябре.

Однако семь из десяти коммунальных предприятий, включая Tohoku Electric Power Co., рассматривают возможность существенного повышения ограниченных тарифов для домашних хозяйств. Пять из них подали заявку на одобрение регулирующих органов, чтобы поднять их на 30-40% в апреле из-за более высоких цен на топливо.

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