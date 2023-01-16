В Японии умерла женщина, приговорённая к смертной казни
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Токио, 15 января (Jiji Press). Скончалась японская заключённая, приговорённая к смертной казни Уэта Миюки, осуждённая за убийство двух мужчин, тела которых были найдены в префектуре Тоттори на западе Японии в 2009 году, как сообщило министерство юстиции.
49-летняя Уэта, бывшая сотрудница бара, потеряла сознание во время еды в следственном изоляторе Хиросимы в городе Хиросима на западе Японии 13 января.
После отправки в больницу была засвидетельствована её смерть. По данным министерства, Уэта умерла от удушья.
После смерти Уэты число приговорённых к смертной казни, содержащихся в пенитенциарных учреждениях в Японии, составляет 105 человек.
Уэта задохнулась во время еды около 16:20 13 января и потеряла сознание. По сообщению министерства, сотрудники изолятора временного содержания в Хиросиме пытались удалить пищу изо рта и принимали другие меры, но около 18:55 того же дня была подтверждена смерть.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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