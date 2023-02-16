Количество приехавших в Японию в январе иностранцев выросло в 84 раза по сравнению с январём предыдущего года

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Токио, 15 февраля (Jiji Press). Число иностранных посетителей Японии в январе, как показали правительственные оценки, увеличилось примерно в 84 раза по сравнению с прошлым годом и достигло 1 497 300 человек благодаря резкому ослаблению пограничных ограничений, введенных прошлой осенью из-за COVID-19.

Эта цифра превысила декабрьские 1,37 миллиона, продлив восходящий тренд до семи месяцев в месячном исчислении и достигнув 55,7% от уровня января 2019 года, до пандемии.

По данным Японской национальной туристической организации, восстанавливается спрос на поездки – в основном из других частей Восточной Азии.

По странам или регионам 565 200 человек прибыли из Южной Кореи, 259 300 человек из Тайваня, 151 900 человек из Гонконга и 88 100 человек из США.

Между тем, количество посетителей из материкового Китая, на долю которых приходилось около 30% всех иностранных путешественников до коронавируса, составило 31 200 человек, что на 95,9% меньше, чем в январе 2019 года.

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