Японские компании стремятся повысить мотивацию женщин к работе
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Токио, 8 марта (Jiji Press). Японские компании хотят повысить мотивацию женщин к работе, стремясь устранить гендерные различия и омолодить рабочие места.
Сокращённый рабочий день и другие системы, призванные помочь работающим женщинам, по-видимому, недостаточны, поскольку нехватка достойных рабочих мест отбивает у женщин желание занимать более высокооплачиваемые руководящие должности.
В связи с Международным женским днём в этом году, который отмечается 8 марта, Япония не может позволить себе откладывать принятие мер, поскольку занимает низкое место среди развитых стран в международных сравнениях гендерного разрыва.
В списке лучших рабочих мест для женщин за 2023 год, составленном Great Place to Work Institute Japan, первое место среди крупных фирм Японии заняла группа Leverages, предоставляющая услуги временного персонала.
Группа проводит конкурсы проектов между отделами, в которых могут участвовать новички, и имеет схему, которая позволяет младшим сотрудникам в непринуждённой обстановке консультироваться со старшими. Утверждают, что такие меры побуждают работниц вернуться к работе после родов, потому что им нравится их работа.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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