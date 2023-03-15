Большинство детей последователей Свидетелей Иеговы подвергались порке: результаты опроса
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Токио, 14 марта (Jiji Press). Телесные наказания, в частности порка, систематически применялись последователями религиозного культа Свидетелей Иеговы против своих детей в Японии, как показал опрос, проведенный 14 марта.
Отправив результаты опроса в министерство благосостояния, группа детей последователей попросила министерство дать соответствующие ответы.
Опрос показал, что около 30% таких «последователей во втором поколении» подвергались порке со стороны родителей в возрасте до трёх лет такими предметами, как кожаные ремни и электрические шнуры, и около 75% до поступления в начальную школу.
Наиболее часто упоминаемой причиной было «засыпали или разговаривали во время собраний». Среди других причин были споры с родителями и игры с одноклассниками.
Некоторые респонденты заявили, что страдают депрессией из-за порки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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