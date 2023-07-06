Произведенное в Нагано сакэ удостоилось награды на международном конкурсе

Новости

Лондон, 5 июля (Jiji Press). Бренд сакэ дзюммай гиндзё производителя «Юкава» в деревне Кисо, префектура Нагано, был выбран в качестве «Чемпиона сакэ» этого года на Международном конкурсе вин, одном из крупнейших мировых дегустационных конкурсов.

Результаты конкурса были объявлены в Лондоне 4 июля.

Удостоенное награды «Куроэмон дзюммай гиндзё мияманисики 16», приготовленное из местного риса мияманисики для производства сакэ и воды истоков реки Кисо, является «универсальным, классическим сакэ с высокой кислотностью», прокомментировал организатор мероприятия. По словам организатора, сакэ «мягко текстурировано и станет отличным сопровождением для еды».

«То, что мы делаем, было объективно оценено, – сказала Югава Наоко, президент компании по производству сакэ. – Мы смогли обрести уверенность, чтобы продолжить наш способ изготовления сакэ».

Сакэ, произведенное в Нагано, получило награду «Чемпион сакэ» во второй раз после награждения в 2021 году.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме