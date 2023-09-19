Санкции США затронули российский проект СПГ с участием японских компаний

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Токио, 16 сентября (Jiji Press). Российский проект по производству сжиженного природного газа, в котором японские компании владеют долями, входит в число недавно объявленных дополнительных целей экономических санкций США против России в связи с её вторжением в Украину, как стало известно 16 сентября.

Правительство Японии работает с международным сообществом над введением санкций против России. Но Токио заявил о намерении сохранить долю Японии в проекте «Арктик СПГ 2», подчеркнув, что это важно с точки зрения экономической безопасности.

Включение проекта, в котором участвуют связанная с правительством Японская организация по металлургической и энергетической безопасности (JOGMEC) и крупный японский торговый дом Mitsui & Co., в санкционный список США, как ожидается, приведёт к задержке производства СПГ в рамках проекта, старт которого запланирован на конец этого года.

«Арктик СПГ 2» предназначен для разработки газового месторождения на севере России, за Полярным кругом. Ожидается, что производство СПГ начнется в три этапа с конца 2023 года и годовая производственная мощность вырастет до 19,8 млн тонн в 2026 году.

Крупнейшая российская газовая компания «Новатэк» владеет контрольным пакетом акций в проекте. JOGMEC и Mitsui владеют общей долей в 10% через совместное предприятие.

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