Генеральный секретарь кабинета министров Японии заявил о продолжении поддержки Украины

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Токио, 4 октября (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу подчеркнул намерение его страны продолжать оказывать поддержку Украине, которая подверглась вторжению со стороны России.

«Япония активно оказывает помощь Украине, одновременно вводя санкции против России», – заявил на пресс-конференции высокопоставленный представитель правительства, добавив: «Мы продолжим усилия в тесном сотрудничестве с международным сообществом».

Он сделал это заявление после того, как лидеры Японии, США и Европы согласились продолжить помощь пострадавшей от конфликта стране на телефонной конференции 3 октября.

По словам президента США Джо Байдена, к телеконференции, организованной президентом США Джо Байденом, присоединились такие лидеры, как премьер-министр Японии Кисида Фумио, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Лидеры обсудили усилия по обеспечению Украины боеприпасами и системами вооружения, необходимыми ей для защиты своей территории от российской агрессии, а также текущую работу по координации и расширению усилий доноров по поддержке экономического восстановления Украины, сообщил Белый дом.

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