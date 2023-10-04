Генеральный секретарь кабинета министров Японии заявил о продолжении поддержки Украины
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 4 октября (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу подчеркнул намерение его страны продолжать оказывать поддержку Украине, которая подверглась вторжению со стороны России.
«Япония активно оказывает помощь Украине, одновременно вводя санкции против России», – заявил на пресс-конференции высокопоставленный представитель правительства, добавив: «Мы продолжим усилия в тесном сотрудничестве с международным сообществом».
Он сделал это заявление после того, как лидеры Японии, США и Европы согласились продолжить помощь пострадавшей от конфликта стране на телефонной конференции 3 октября.
По словам президента США Джо Байдена, к телеконференции, организованной президентом США Джо Байденом, присоединились такие лидеры, как премьер-министр Японии Кисида Фумио, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Лидеры обсудили усилия по обеспечению Украины боеприпасами и системами вооружения, необходимыми ей для защиты своей территории от российской агрессии, а также текущую работу по координации и расширению усилий доноров по поддержке экономического восстановления Украины, сообщил Белый дом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония запретит экспорт подержанных автомобилей в Россию
- В Японии рассмотрят возможность расширения экспорта оборонной техники
- Япония передаёт Украине две машины Сил самообороны
- Премьер-министр Кисида во время своего первого визита в Киев встретился с президентом Зеленским
- Украинские эвакуированные в Японии ощущают языковой барьер: принято решение об оказании поддержки для овладения языком
- Япония выпустит облигации для финансовой помощи Украине
- Студенты, отправленные в Польшу фондом Nippon Foundation, рассказали о помощи эвакуированным из Украины
- Зеленский может приехать на саммит G7 в Хиросиме
- Зеленский выразил надежду на сотрудничество с Японией в сфере безопасности
- Лидеры G-7 обещают помочь Украине усилить противовоздушную оборону, премьер-министр Кисида намерен продемонстрировать твёрдую решимость во время саммита в Хиросиме
- Зеленский признал суверенитет Японии над Северными территориями
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио распорядился продолжить санкции против России