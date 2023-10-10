Япония и Украина проводят первые переговоры по пакту о безопасности
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Токио, 7 октября (Jiji Press). Япония и Украина провели первые онлайн-переговоры по предлагаемому двустороннему соглашению о поддержке безопасности Украины, подвергшейся нападению со стороны России.
Токио представлял генеральный директор Бюро по европейским делам МИД Накагомэ Масаси, а Киев – заместитель руководителя администрации президента Игорь Жовква.
Обе стороны подтвердили свои основные позиции и договорились совместно работать над проектом документа.
В июле лидеры «Большой семёрки» опубликовали совместную декларацию, в которой говорится, что каждый из членов проведёт двусторонние переговоры для поддержки безопасности Украины в долгосрочной перспективе.
Токио и Киев договорились начать переговоры в сентябре, когда тогдашний министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса посетил Украину.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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