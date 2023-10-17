На выставке CEATEC Tech Show впервые появились стенды украинских компаний
НовостиЭкономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Тиба, 16 октября (Jiji Press). Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина впервые в этом году примет участие в международной выставке технологий CEATEC недалеко от Токио.
CEATEC 2023 пройдёт в конференц-центре Makuhari Messe в префектуре Тиба, к востоку от Токио, с 17 по 20 октября. Некоторые экспонаты были показаны представителям СМИ 16 октября.
Электронное оборудование является одной из основных статей экспорта Украины. Эта страна надеется добиться скорейшего восстановления экономики за счёт расширения обменов с Японией в области информационных и коммуникационных технологий.
Одиннадцать технологических компаний из Украины откроют свои стенды. Одна из них, Kodisoft, продемонстрирует многофункциональный стол с сенсорным экраном, который позволит пользователям заказывать еду и играть в игры, а Cardiomo представит носимое устройство удалённого мониторинга работы сердца пользователя для раннего выявления любых отклонений.
Дипломат посольства Украины в Токио заявил, что украинские технологические компании играют важную роль во время войны и ожидается, что они на мероприятии будут взаимодействовать с различными компаниями.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония запретит экспорт подержанных автомобилей в Россию
- В Японии рассмотрят возможность расширения экспорта оборонной техники
- Япония передаёт Украине две машины Сил самообороны
- Премьер-министр Кисида во время своего первого визита в Киев встретился с президентом Зеленским
- Украинские эвакуированные в Японии ощущают языковой барьер: принято решение об оказании поддержки для овладения языком
- Япония выпустит облигации для финансовой помощи Украине
- Студенты, отправленные в Польшу фондом Nippon Foundation, рассказали о помощи эвакуированным из Украины
- Зеленский может приехать на саммит G7 в Хиросиме
- Зеленский выразил надежду на сотрудничество с Японией в сфере безопасности
- Лидеры G-7 обещают помочь Украине усилить противовоздушную оборону, премьер-министр Кисида намерен продемонстрировать твёрдую решимость во время саммита в Хиросиме
- Зеленский признал суверенитет Японии над Северными территориями
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио распорядился продолжить санкции против России