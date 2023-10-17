На выставке CEATEC Tech Show впервые появились стенды украинских компаний

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Тиба, 16 октября (Jiji Press). Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина впервые в этом году примет участие в международной выставке технологий CEATEC недалеко от Токио.

CEATEC 2023 пройдёт в конференц-центре Makuhari Messe в префектуре Тиба, к востоку от Токио, с 17 по 20 октября. Некоторые экспонаты были показаны представителям СМИ 16 октября.

Электронное оборудование является одной из основных статей экспорта Украины. Эта страна надеется добиться скорейшего восстановления экономики за счёт расширения обменов с Японией в области информационных и коммуникационных технологий.

Одиннадцать технологических компаний из Украины откроют свои стенды. Одна из них, Kodisoft, продемонстрирует многофункциональный стол с сенсорным экраном, который позволит пользователям заказывать еду и играть в игры, а Cardiomo представит носимое устройство удалённого мониторинга работы сердца пользователя для раннего выявления любых отклонений.

Дипломат посольства Украины в Токио заявил, что украинские технологические компании играют важную роль во время войны и ожидается, что они на мероприятии будут взаимодействовать с различными компаниями.

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