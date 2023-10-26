Открылось прямое пассажирское сообщение между Японией и Россией
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Токио, 25 октября (Jiji Press). Пассажирское судоходное сообщение открылось между Нанао, префектурой Исикава, и Владивостоком на Дальнем Востоке России, сообщило 25 октября российское информационное агентство РИА Новости.
По словам оператора услуги, прямое морское сообщение между двумя соседними странами появилось впервые с тех пор, как Россия начала вторжение в Украину в феврале 2022 года.
Эта услуга, предлагающая один рейс в неделю туда и обратно, также считается единственным прямым пассажирским маршрутом, соединяющим две страны, поскольку прямые рейсы запрещены в рамках санкций против России.
Оператор услуги базируется на Сикотане, одном из находящихся под управлением России островов в северо-западной части Тихого океана, являющихся спорными с Японией. Острова, захваченные бывшим Советским Союзом в конце Второй мировой войны, в Японии называются Северными территориями.
Первое судно отправилось из Владивостока 20 октября и из Нанао 24 октября, перевозя каждый раз по несколько пассажиров, сообщил оператор. Спрос на услугу есть среди граждан России, проживающих в Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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