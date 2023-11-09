В феврале Япония и Украина проведут встречу по вопросам восстановления в Токио
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Токио, 8 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и президент Украины Владимир Зеленский договорились, что японско-украинская конференция по экономическому восстановлению Украины состоится в Токио 19 февраля.
В ходе 30-минутного телефонного разговора Кисида заверил Зеленского в непоколебимой приверженности Японии Украине, и Зеленский выразил свою благодарность.
Телефонный разговор состоялся впервые с конца августа.
Кисида сообщил Зеленскому, что министры иностранных дел стран «Большой семёрки» на своей двухдневной встрече в Токио, которая продлилась до 8 ноября, подтвердили, что их страны продолжат жёсткие санкции против России и решительную поддержку Украины.
На предстоящей конференции речь пойдет о восстановлении инфраструктуры и реконструкции промышленности в Украине.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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