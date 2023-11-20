Завершился саммит АТЭС; в заявлении председателя высказана критика российской войны
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Сан-Франциско, 17 ноября (Jiji Press). Лидеры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества завершили трёхдневный саммит в Сан-Франциско, приняв совместную декларацию, которая не затрагивала вторжение России в Украину или сложившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.
Между тем, отдельно от заявления лидеров, Соединённые Штаты опубликовали заявление председателя саммита АТЭС, в котором говорилось, что «большинство членов решительно осуждают агрессию против Украины». Использовалась почти такая же формулировка, как и в прошлогодней декларации лидеров АТЭС.
На саммите лидеры 21 экономики-члена АТЭС, включая Японию, США, Китай и Россию, также обменялись мнениями по ситуации в секторе Газа, где гуманитарная ситуация ухудшилась из-за военного конфликта между Израилем и палестинской группировкой боевиков ХАМАС.
Они разделились во мнениях относительно того, следует ли критиковать или поддерживать Израиль. Согласно заявлению председателя, некоторые лидеры возражали против включения каких-либо сообщений о ситуации в секторе Газа в декларацию лидеров на том основании, что они не считают АТЭС форумом для обсуждения геополитических вопросов.
Последний саммит АТЭС состоялся в то время, когда международная ситуация была нарушена войной на Украине, эскалацией израильско-палестинского конфликта и напряжённостью между США и Китаем по поводу контроля над экспортом важнейших товаров. В центре внимания был вопрос о том, смогут ли лидеры АТЭС принять декларацию, требующую принципиального единогласия, чтобы продемонстрировать единство Азиатско-Тихоокеанского региона.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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