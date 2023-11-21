Премьер-министр Кисида представил в парламенте обзор достоинств плана снижения налогов
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Токио, 20 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио рекомендовал свои планы по снижению подоходного налога и налога на жильё в следующем году во время парламентских обсуждений предложения правительства по дополнительному бюджету.
«С точки зрения общественности, это возврат в том смысле, что налоги, уплаченные во время пандемии COVID-19, будут возвращены», – сказал Кисида о снижении налогов на заседании Палаты представителей, нижней палаты парламента.
20 ноября парламент начал обсуждение предложения о дополнительном бюджете на 13 триллионов йен для финансирования экономического пакета правительства.
Что касается предлагаемых услуг совместного использования поездок, Кисида сказал: «К концу года мы разработаем направление политики и быстро реализуем его, где это возможно».
Кисида сказал, что правительство не ожидает дальнейшего увеличения затрат на строительство объектов Всемирной выставки 2025 года в западном городе Осака после того, как прогнозируемая цифра была недавно увеличена до 235 миллиардов йен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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