Япония и Германия подписали соглашение ACSA о совместном использовании топлива и боеприпасов
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Токио, 29 января (Jiji Press). Япония и Германия подписали соглашение, которое позволяет вооруженным силам двух стран совместно использовать топливо и боеприпасы.
Соглашение о приобретении и перекрёстном обслуживании (ACSA) облегчит совместные учения сил самообороны Японии и немецких вооруженных сил, а также будет способствовать двустороннему сотрудничеству в области безопасности.
Япония уже заключила соглашения ACSA с США, Великобританией, Францией, Канадой, Австралией и Индией.
Договор подписали министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и посол Германии в Японии Клеменс фон Гетце.
Отметив, что и Япония, и Германия стремятся к созданию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, Камикава заявила, что только что подписанный пакт будет способствовать миру и безопасности международного сообщества.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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