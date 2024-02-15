Япония рассматривает возможность смягчения ограничений на поездки в Украину
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Токио, 14 февраля (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность смягчения ограничений на поездки в Украину в рамках усилий по восстановлению разрушенной войной страны, сообщили правительственные чиновники.
Правительство обдумывает план, позволяющий краткосрочное пребывание людей из компаний, которые занимаются восстановлением Украины, в районах, где ситуация относительно стабильна, возможно, включая Киев.
Согласно этому плану, компании будут обязаны заранее представлять планы поездок правительству Японии на утверждение.
Правительство может обнародовать план по смягчению ограничений, когда оно проведёт 19 февраля в Токио международную встречу, чтобы обсудить пути содействия восстановлению Украины.
Японские предприниматели жаловались, что они не могут вести бизнес в Украине, поскольку рекомендации Министерства иностранных дел по поездкам призывают всех японских граждан эвакуироваться из страны и избегать поездок туда.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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