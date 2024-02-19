ИНТЕРВЬЮ: Украина стремится привлечь японских автопроизводителей

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Токио, 18 февраля (Jiji Press). Украина надеется, что японские автопроизводители будут инвестировать в страну, которую можно считать хорошим местом для производства электромобилей, заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Украина имеет «огромный опыт производства всех видов техники – тяжёлой техники, самолётов и даже ракет», – сказал Корсунский в недавнем интервью.

Кроме того, страна географически близка к основным автомобильным рынкам Европы и богата минералами, необходимыми для аккумуляторов электромобилей, такими как литий и кобальт, сказал он.

«Мы будем вести переговоры с японскими компаниями» о поиске инвестиций в Украине, сказал Корсунский. Он имел в виду Toyota Motor Corp. и Nissan Motor Co., которые ушли из России после начала полномасштабного вторжения страны в Украину в феврале 2022 года.

19 февраля в Токио пройдёт японско-украинская конференция по содействию экономическому росту и реконструкции. Ожидается, что компании и общественные организации двух стран подпишут меморандумы о взаимопонимании по многим направлениям сотрудничества.

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