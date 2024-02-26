Япония и другие страны критикуют Россию во вторую годовщину с момента начала войны в Украине
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Нью-Йорк, 23 февраля (Jiji Press). Более 50 стран, включая Японию и США, а также Европейский Союз опубликовали совместное заявление, осуждающее Россию за вторжение на Украину в преддверии второй годовщины начала военных действий 24 февраля.
В совместном заявлении вторжение осудили как «вопиющее нарушение международного права» и потребовали немедленного вывода российских войск из Украины.
Совместное заявление прозвучало на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН и министерской встрече Совета Безопасности ООН, посвящённых двухлетию начала войны.
Отмечая первую годовщину в прошлом году, Генеральная Ассамблея большинством голосов (141 страна) приняла резолюцию, призывающую к скорейшему установлению мира. Но в этом году ни Генеральной Ассамблее, ни Совету Безопасности не было представлено ни одного предложения о принятии такой резолюции, возможно, из-за опасений, что число голосов за такую резолюцию может уменьшиться в связи с критикой произраильской позиции Соединённых Штатов по вопросу конфликта между Израилем и исламской группировкой Хамас в секторе Газа, который начался в октябре прошлого года.
23 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присутствовал на заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, добиваясь поддержки мирного плана президента Украины Владимира Зеленского и прося предоставить оружие.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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