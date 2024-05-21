Крупные японские компании повышают заработную плату на 5,58 процента

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Токио, 20 мая (Jiji Press). Крупнейшие японские компании согласились повысить ежемесячную заработную плату в среднем на 5,58 процента, или 19 480 йен, на весенних переговорах о заработной плате сюнто в этом году, это первый показатель Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн) за этот год.

Результат намного превысил прошлогодний рост на 3,91 процента, или 13 110 йен, и превысил 4 процента впервые с 1992 года, когда первый подсчёт среднего повышения заработной платы составил 4,78 процента, или 12 893 йены. Сумма повышения заработной платы была самой высокой с момента принятия нынешнего метода подсчета в 1976 году.

Представитель Кэйданрэн заявил, что результаты опроса подчеркнули влияние призывов бизнес-лобби ускорить повышение заработной платы.

В этом году рабочие потребовали большего повышения заработной платы, чем в прошлом году, из-за инфляции и нехватки рабочей силы. Ряд крупных компаний полностью принял эти просьбы. Некоторые компании пообещали более высокий рост заработной платы, чем требовали профсоюзы.

За исключением отрасли грузовых перевозок, компании в 15 отраслях промышленности договорились о повышении заработной платы, превышающем показатели предыдущего года.

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