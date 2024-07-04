Средний рост заработной платы в Японии достиг 33-летнего максимума в 5,1%
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Токио, 3 июля (Jiji Press). Повышение месячной заработной платы, представленное японскими компаниями профсоюзам в ходе весенних переговоров по заработной плате сюнто в этом году, составило в среднем 5,10% или 15 281 йену, что является самым высоким показателем в 5,66%, зафиксированным ранее в 1991 году, сообщила Японская конфедерация профсоюзов (Рэнго).
Согласно окончательным результатам сюнто, опубликованным Рэнго, головной организацией профсоюзов страны, средневзвешенный показатель вырос на 1,52 процентных пункта, или на 4721 йену, по сравнению с предыдущим годом в условиях резкого роста цен и нехватки рабочей силы.
Совокупный средний показатель шкалы заработной платы и регулярных повышений заработной платы в малых и средних компаниях с числом членов профсоюза менее 300 составил 4,45%, или 11 358 йен. Разрыв со средним показателем среди всех компаний увеличился по сравнению с предыдущим годом.
Рост заработной платы среди компаний с числом членов профсоюза 99 или менее составил в среднем 3,98%, или 9626 йен.
«Малые и средние компании тоже сделали всё возможное, но мы должны активизировать усилия, чтобы отразить более высокие издержки в ценах продаж, – заявил на пресс-конференции Нидайра Акира, старший специалист по продвижению политики в Рэнго. – Создание условий, позволяющих повысить заработную плату более чем на 5 процентов, имеет решающее значение для следующего года».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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