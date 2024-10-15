Президент Байден поздравил организацию Нихон Хиданкё с Нобелевской премией мира

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Вашингтон, 13 октября (Jiji Press). Президент США Джо Байден поздравил Японскую конфедерацию организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё) с избранием её лауреатом Нобелевской премии мира этого года.

В своём заявлении Байден направил поздравления «от имени Соединённых Штатов», где многие до сих пор считают, что атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года были необходимы для окончания Второй мировой войны.

«Мы должны продолжать двигаться вперед к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия», – подчеркнул Байден.

В заявлении даётся высокая оценка японской национальной организации жертв атомной бомбардировки (хибакуся) «за их историческую работу по обеспечению того, чтобы ядерное оружие никогда больше не применялось».

«Лауреаты Нобелевской премии мира этого года воплощают решимость и стойкость перед лицом трагедии, – сказал Байден. – На протяжении десятилетий члены Нихон Хиданкё служили человеческим свидетельством катастрофических человеческих потерь от ядерного оружия, рассказывая историю, которую человечество должно услышать».

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