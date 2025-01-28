Токийская полиция арестовала членов крупной группы, занимающейся поиском секс-работников
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Токио, 27 января (Jiji Press). Полиция Токио арестовала двух членов Natural, одной из крупнейших в Японии групп, которые искали секс-работниц, за то, что они, вероятно, представляли женщин заведениям секс-услуг.
Столичным полицейским управлением арестованы Огино Юя, 32 года, и Итани Рёсукэ, 27 лет, по подозрению в нарушении закона о гарантиях занятости путём предоставления вредной работы.
По данным отдела департамента, который занимается борьбой с преступными синдикатами якудза, Natural начала свою деятельность в основном в ночном районе Кабуки-тё в Токио примерно в 2009 году.
Группа насчитывала до 1500 разведчиков по всей стране, а её годовой доход, как полагают, достигал около 5 миллиардов йен. Подразделение подозревает, что часть денег могла пойти таким синдикатам.
Полиция Токио 27 января провела обыски в десятках мест, связанных с Natural, включая заведения секс-услуг, в Токио и некоторых других префектурах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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