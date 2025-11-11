Японская принцесса Айко перед первой зарубежной поездкой посетила гробницу императора Сёва

Новости

Токио, 10 ноября (Jiji Press). Принцесса Японии Айко посетила гробницу императора Хирохито, посмертно известного как император Сёва, и его жены императрицы Кодзюн в западном пригороде Токио перед своим первым официальным визитом за границу.

Одетая в серое, принцесса Айко, единственный ребёнок императора Нарухито и императрицы Масако, совершила ритуальное подношение тамагуси и помолилась у гробницы.

С 17 по 22 ноября она посетит Лаос, это её первый официальный визит в зарубежную страну.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме