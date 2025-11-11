Японская принцесса Айко перед первой зарубежной поездкой посетила гробницу императора Сёва
НовостиИмператорский дом
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 10 ноября (Jiji Press). Принцесса Японии Айко посетила гробницу императора Хирохито, посмертно известного как император Сёва, и его жены императрицы Кодзюн в западном пригороде Токио перед своим первым официальным визитом за границу.
Одетая в серое, принцесса Айко, единственный ребёнок императора Нарухито и императрицы Масако, совершила ритуальное подношение тамагуси и помолилась у гробницы.
С 17 по 22 ноября она посетит Лаос, это её первый официальный визит в зарубежную страну.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Послевоенная «чистка»: сокращение состава императорского дома Японии после поражения в войне
- Управление императорского двора рассматривает возможность распространения информации через соцсети
- Принц Хисахито поступил в школу средней ступени
- Мероприятия, связанные с днём рождения императора Нарухито, проводились в меньших масштабах из-за пандемии COVID-19
- Принц Хисахито поступил в старшую школу
- Курода Саяко: частная жизнь сестры императора
- Почётному императору Акихито исполнилось 88 лет
- Императрице Масако исполнилось 58 лет, она глубоко тронута в связи с совершеннолетием дочери, принцессы Айко
- Императрица Митико: спутница жизни императора-символа
- Состоялась церемония совершеннолетия принцессы Айко
- Принцессе Айко исполнилось 20 лет, она стала совершеннолетней
- Тиары женщин императорского дома: принцесса Айко, чтобы избежать лишних трат во время кризиса коронавируса, для церемонии совершеннолетия позаимствует тиару бывшей принцессы Саяко
- Церемония совершеннолетия принцессы Айко, дочери императора и императрицы Японии, состоится 5 декабря