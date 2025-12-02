Приложение, созданное полицией Токио, блокирует входящие международные звонки для борьбы с мошенничеством

Новости

Токио, 1 декабря (Jiji Press). Столичное полицейское управление Токио добавило в своё приложение по предотвращению преступлений Digi Police новую функцию, которая блокирует входящие вызовы с международных номеров и тех, которые предположительно используются для мошенничества.

При включении новой функции приложение автоматически блокирует международные звонки и звонки с номеров, которые, по данным управления, использовались для мошенничества. Блокировка международных звонков будет недоступна для пользователей iPhone от Apple Inc., поэтому приложение вместо этого отобразит экран настроек для другой меры противодействия.

По данным столичного полицейского управления, в 2022 году для большинства мошеннических звонков использовались стационарные и IP-телефоны. На международные звонки или телефонные номера с префиксом «+», прикрепленным к звонящим из-за пределов Японии, пришлось около 70 % мошеннических звонков в 2024 году, а в первой половине этого года эта доля выросла примерно до 80 %.

В 2023 году около 90% мошеннических звонков было совершено на стационарные телефоны, однако доля звонков на мобильные телефоны за первые 10 месяцев этого года выросла почти до 50%. Рост объясняется всё более изощрёнными методами мошенничества, такими как подсказки жертвам принимать видеозвонки и демонстрация им поддельных ордеров на арест и полицейских журналов.

Общая сумма ущерба от мошенничества в Токио в этом году по состоянию на конец октября достигла 23 684 млн йен, что более чем на 14 млрд йен больше, чем годом ранее.

