Токийская полиция открыла вебсайт для противодействия особым мобильным преступным группировкам

Токио, 25 марта (Jiji Press). Полиция Токио открыла вебсайт для противодействия анонимным и текучим преступным группам токурю, которые занимаются незаконной деятельностью, в том числе онлайн-мошенничеством, классифицируемым в Японии как «особый вид мошенничества».

На вебсайте, запущенном 24 марта подразделением столичной полиции, занимающимся борьбой с группами токурю, подробно описываются последние мошеннические схемы и приводятся рассказы людей, столкнувшихся с так называемыми ями байто, «тёмными подработками».

На сайте есть раздел, где пользователи могут прослушать записи мошеннических звонков, в том числе от человека, который выдавал себя за полицейского. Полиция Токио надеется, что это поможет предотвратить дальнейший ущерб и участие в особо опасных видах мошенничества.

В одном из сообщений на сайте женщина в возрасте около 20 лет рассказала, что нашла в интернете на своем смартфоне информацию о вакансиях с зарплатой от 1,5 до 3 миллионов йен и подала заявку на работу.

В её показаниях также говорилось, что она отправилась в Камбоджу, не будучи проинформирована о деталях работы, и ей было поручено совершать мошеннические телефонные звонки под наблюдением в здании, окружённом высоким забором с колючей проволокой.

