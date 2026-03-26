Токийская полиция открыла вебсайт для противодействия особым мобильным преступным группировкам
Токио, 25 марта (Jiji Press). Полиция Токио открыла вебсайт для противодействия анонимным и текучим преступным группам токурю, которые занимаются незаконной деятельностью, в том числе онлайн-мошенничеством, классифицируемым в Японии как «особый вид мошенничества».
На вебсайте, запущенном 24 марта подразделением столичной полиции, занимающимся борьбой с группами токурю, подробно описываются последние мошеннические схемы и приводятся рассказы людей, столкнувшихся с так называемыми ями байто, «тёмными подработками».
На сайте есть раздел, где пользователи могут прослушать записи мошеннических звонков, в том числе от человека, который выдавал себя за полицейского. Полиция Токио надеется, что это поможет предотвратить дальнейший ущерб и участие в особо опасных видах мошенничества.
В одном из сообщений на сайте женщина в возрасте около 20 лет рассказала, что нашла в интернете на своем смартфоне информацию о вакансиях с зарплатой от 1,5 до 3 миллионов йен и подала заявку на работу.
В её показаниях также говорилось, что она отправилась в Камбоджу, не будучи проинформирована о деталях работы, и ей было поручено совершать мошеннические телефонные звонки под наблюдением в здании, окружённом высоким забором с колючей проволокой.
Статьи по теме
- Американская компания Meta готова дать показания в парламенте Японии по поводу мошеннической рекламы
- На японское подразделение Meta подали в суд из-за мошеннической рекламы в социальных сетях
- В Японии арестован мужчина за кражу золотой чайной чашки стоимостью 10 млн йен
- Инвестиционные и романтические мошенничества в Японии нанесли в 2023 году ущерб в 45,52 млрд йен
- Особые виды мошенничества в 2022 году в Японии: рост ущерба впервые за восемь лет
- В Японии падает количество уголовных преступлений: рекордные за послевоенное время минимумы обновляются семь лет подряд
- В Японии изменят форму наказания в заключении
- Японская полиция использует комиксы-манга для предупреждения об особых видах мошенничества
- В 2020 году ущерб от особых видов мошенничества составил 27,8 миллиарда йен, 85% жертв – пожилые люди
- Мошенничества с денежными переводами в Японии: более 2,5 млрд йен ущерба в 2019 году
- Прощание с якудза: количество членов банд снижается пятнадцатый год подряд
- Что стоит за мошенничеством с банковскими переводами?
- Премьер-министр заявил в парламентском комитете о том, что организованное мошенничество станет предметом поправок о «преступном сговоре»
- Новый минимум количества криминальных группировок в Японии: к концу 2020 года в криминальных организациях состояло 25900 человек, на 2300 меньше, чем в предыдущем году
- Количество членов группировок организованной преступности (якудза) в Японии упало до рекордно низкого уровня
- Якудза: работа, не приносящая доходов
- Что скрывается за историей с золотыми слитками в Фукуоке: иностранная мафия и контрабанда золота
- Заместитель главы группировки якудза Ямагути-гуми освобождён из тюрьмы в Токио