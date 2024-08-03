石川县
Guideto Japan文化 历史
石川县首府金泽市的兼六园，在“日本三大名园”当中大概是最著名的，能登半岛则以其壮观的海滨风光而闻名。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
石川县位于日本北陆地区，拥有漫长的海岸线。该县北半部是崎岖的能登半岛，伸入日本海，南半部包括主要城市金泽。金泽市地处平原，历史上一直是当地的政治中心。东南部地势逐渐向白山升高。白山是一座海拔2702米的休眠火山，也是日本阿尔卑斯山脉西部的最高点。
石川县一瞥
- 创建时间：1872年（历史上曾先后隶属于加贺国和能登国）
- 首府：金泽市
- 人口：113.3万（截至2020年10月）
- 面积：4186平方千米
位于金泽市的兼六园在日本“三大名园”中或许是最为著名的，这里四季花开，却各不相同。园内的标志性景观琴柱灯笼，因两脚叉开如同一个撑住古琴的支架而得名。游客在金泽还可以体验日本的艺伎和武士文化。能登半岛所处的位置相对偏远，以悬崖、洞穴和礁岩构成的壮观海岸风光而闻名。
当地著名的景点“白米千枚田”是一大片位于陡峭山坡上的水稻梯田，犹如俯瞰着大海。
诞生于石川县小松町（现为小松市）并以该地名命名的小松公司，是一家闻名世界的建筑和矿山机械设备制造商。如今，机械工业与纺织生产仍是石川县的支柱产业。在传统工艺方面，金泽市以其手工打制的金箔和轮岛漆器而享誉国内外。
当地名人
- 铃木大拙（1870-1966年），日本思想家，为禅宗的全球推广做出了重大贡献。
- 永井豪（1945年- ），日本漫画家。代表作包括《恶魔人》《甜心战士》《魔神Z》等。
- 松井秀喜（1974年- ），日本棒球明星，绰号“哥斯拉”，在日本和美国的职业棒球生涯中共击出500多次全垒打。
（原文英文）
标题图片：金泽市的兼六园，位于画面右侧的是著名的琴柱灯笼（©Pixta）
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。