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石川县首府金泽市的兼六园，在“日本三大名园”当中大概是最著名的，能登半岛则以其壮观的海滨风光而闻名。

石川县位于日本北陆地区，拥有漫长的海岸线。该县北半部是崎岖的能登半岛，伸入日本海，南半部包括主要城市金泽。金泽市地处平原，历史上一直是当地的政治中心。东南部地势逐渐向白山升高。白山是一座海拔2702米的休眠火山，也是日本阿尔卑斯山脉西部的最高点。

石川县一瞥

创建时间：1872年（历史上曾先后隶属于加贺国和能登国）

首府：金泽市

人口：113.3万（截至2020年10月）

面积：4186平方千米

位于金泽市的兼六园在日本“三大名园”中或许是最为著名的，这里四季花开，却各不相同。园内的标志性景观琴柱灯笼，因两脚叉开如同一个撑住古琴的支架而得名。游客在金泽还可以体验日本的艺伎和武士文化。能登半岛所处的位置相对偏远，以悬崖、洞穴和礁岩构成的壮观海岸风光而闻名。

当地著名的景点“白米千枚田”是一大片位于陡峭山坡上的水稻梯田，犹如俯瞰着大海。



日本海沿岸能登半岛上的白米千枚田（© Pixta）

诞生于石川县小松町（现为小松市）并以该地名命名的小松公司，是一家闻名世界的建筑和矿山机械设备制造商。如今，机械工业与纺织生产仍是石川县的支柱产业。在传统工艺方面，金泽市以其手工打制的金箔和轮岛漆器而享誉国内外。



炎炎夏日里，到访金泽的游客享用金箔点缀的冰淇淋（© Pixta）



石川县官方吉祥物“Hyakuman-san（百万先生）”以当地的加贺八幡不倒翁娃娃为原型，其名字“百万”源自加贺藩大米产量“百万石”（“石”为古代计量单位，约等于180升）。加贺藩是日本江户时代（1603-1868年）最大的藩（© 2013石川县，Hyakumansan #1005）

当地名人

（原文英文）

标题图片：金泽市的兼六园，位于画面右侧的是著名的琴柱灯笼（©Pixta）

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