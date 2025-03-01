日本都道府县概况

Guideto Japan

兵库县的姬路城是日本最精美的古城堡之一，被联合国教科文组织列为世界遗产。该县还以神户牛肉及其众多清酒酿造厂而闻名。

兵库县位于日本关西地区的西部，北起日本海，南至濑户内海。日本最大的近海岛屿之一淡路岛也是该县的一部分，通过明石海峡大桥横跨濑户内海与陆地连接。明石海峡大桥是世界上最长的悬索桥之一，主体跨度近两公里长。东经135度的日本标准时间子午线穿过该县的明石市。

兵库县一瞥

创建时间：1871年（前身为但马国、丹波国、播磨国、摄津国和淡路国）

首府：神户市

人口：546.5万（截至2020年10月）

面积：8401平方千米

兵库县拥有日本最精美的古城堡之一——姬路城。1993年，姬路城成为日本首批被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》的古迹之一。此外，竹田城遗迹也因秋雾升起时仿佛漂浮在云海之上的景象而闻名遐迩，因而被誉为“天空之城”。该县首府神户是一座具有国际风情的港口城市，而宝冢则以其全女性音乐剧团而闻名。



神户湾夜景 ©PIXTA

兵库县拥有强大的工业基础，长期以来以造船业和重化工业而著称。日本神户制钢所的总部设在该县首府神户市。兵库县还是日本领先的清酒生产地，尤其以其滩区的清酒作坊而闻名。神户牛肉是世界知名的和牛品牌。由于长期受到西方文化的影响，神户市的烘焙业也非常发达，拥有众多面包坊。



神户市滩区的一家清酒作坊 ©PIXTA

1995年1月17日凌晨，神户及其邻近的淡路岛遭受了阪神大地震的袭击，这是日本近几十年来最为严重的地震灾害。

当地名人

土井多贺子（1928-2014年），日本历史上第一位女性反对党领袖。她曾任日本社会民主党党首。

植村直己（1941-1984年），日本冒险家。他是世界上第一个独自到达北极点的人。

三木谷浩史（1965年-），日本乐天株式会社的创始人和CEO。

（原文英文）

标题图片：雄伟壮观的姬路城 ©PIXTA

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