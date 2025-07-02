日本无家可归者人数减少

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日本厚生劳动省2025年1月实施的全国调查确认共有2591名无家可归者（露宿街头者），同比减少8.1%（229人）。

日本厚生劳动省依据《无家可归者自立支援等相关特别措施法》自2003年起在全国实施相关调查。本次实施于今年1月，各地方政府（市区町村）职员以目视方式确认了公园、河边等地的露宿者人数。其中，男性2346人，女性163人，无法判断性别者82人。

与2021年（3824人）相比，此次调查统计结果显示，全国无家可归者人数在四年间减少了30%以上。另一方面，本调查未能掌握虽未露宿街头，但也没有固定居所的所谓“网吧难民”等人员的实际情况。

无家可归者人数最多的是大阪府，共763人。其次是东京都（565人）、神奈川县（366人）。47个都道府县中，青森县、新潟县、长崎县等9个县未发现无家可归者。

从无家可归者的露宿场所来看，城市公园占25.5%，路边占24.1%，河边占21.6%，车站占5.8%，其他设施占22.9%。露宿河边的人员比例近年来持续减少。

标题图片：PIXTA

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