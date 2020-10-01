水果效应！日本研究人员发现富含单宁的柿子汁可弱化新冠病毒

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近日，奈良县立医科大学的研究人员发现，传统的治疗药物柿单宁或可在防止新冠病毒感染中发挥有效作用。

一种对抗新冠病毒的全新方法浮出水面。日本人古来就从尚未成熟的柿子中榨取被称为 “柿涩”的涩汁，或用来染布，或用作治疗烧烫伤、缓解宿醉不适感的药物。近日，奈良县立医科大学的研究人员公布，柿单宁液具有抑制新冠病毒传染力的效果。

9月15日，奈良县立医科大学的伊藤利洋教授和矢野寿一教授召开新闻发布会，宣布他们的研究小组在人类唾液和新冠病毒的混合液中加入高浓度柿单宁后，成功抑制了病毒活性。实验中，研究人员发现，在混合液中加入柿单宁10分钟后，新冠病毒的活性降低到了原始的万分之一水平。换言之，已几乎失去了传染力。

不过两位教授在发布会上也提醒大家，实验结果并不意味着单纯食用柿子就可以抵御新冠病毒。同时，他们表示今后将进一步开展实验，弄清单宁在人类口腔内抑制新冠病毒的机理以及必要量；此外，他们还打算与企业合作，尝试开发像口香糖或糖果那样可以长时间停留在口中的含单宁成分的食品。

撰文：nippon.com 日本网（原文英文）

标题图片： nippon.com日本网