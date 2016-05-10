Ouverture du marché de l’électricité, les ministres des Affaires étrangères du G7 à Hiroshima, Kumamoto est secoué par de violents tremblements de terre : retour sur les évènements marquant du mois d’avril 2016.

Vendredi 1er

Lancement d’un nouveau système libéralisant la vente d’électricité aux ménages. Un groupe de nouveaux fournisseurs entrent dans le marché de 8 000 milliards de yens, qui a été monopolisé jusqu’à présent par 10 grandes compagnies d’électricité, dont TEPCO.

La réorganisation du réseau électrique du Japon

L’aéroport international de Kansai et l’aéroport international d’Osaka (auterement appelé aéroport d’Itami) deviennent les premiers aéroports japonais à être privatisés. Ils sont acquis par Kansai Airports, une société établie par un consortium comprenant Orix et la société française Vinci Airports.

Le rapport Tankan de la Banque du Japon pour le mois de mars révèle une importante détérioration du climat des affaires chez les grands manufacturiers japonais. Le ralentissement des économies de la Chine et d’autres pays émergents ainsi que l’appréciation du yen seraient à l’origine de la baisse de moral de plusieurs secteurs d’activité qui dépendent des exportations.

Samedi 2

L’entreprise taïwanaise Hon Hai Precision Industry (qui se négocie sous le nom de Foxconn) complète formellement l’acquisition de Sharp. Avant le mois d’octobre prochain, l’entreprise va payer 388,8 milliards de yens pour une participation à hauteur de 66 % de Sharp. Ceci représente la première prise de contrôle étrangère d’une grande entreprise d’électronique japonaise.

Lundi 4

Le Shinjuku Expressway Bus Terminal ouvre à la sortie sud de la gare de Shinjuku à Tokyo. Ce terminal de bus est le plus grand au Japon, avec 1 600 services au départ et à destination chaque jour. Il transportera 40 000 passagers quotidiennement selon les estimations. Le terminal possède un centre d’information touristique, avec assistance en japonais, anglais, chinois et coréen.

Mercredi 6

Un avion de recherche et de sauvetage U-125 transportant six membres d’équipage des Forces d’autodéfense disparaît près de la base aérienne de Kanoya dans la préfecture de Kagoshima. Les débris de l’avion et les corps des six membres d’équipage sont découverts le 8 avril.

Jeudi 7

Le P-D.G. de Seven & I Holdings, Suzuki Toshifumi, annonce qu’il envisage de démissionner après le rejet par le conseil d’administration de sa proposition de remplacer le président de Seven-Eleven, la chaîne de convenience store (magasins de proximité) du groupe. En 1974, Suzuki Toshifumi avait ouvert le premier magasin franchisé Seven-Eleven au Japon, contribuant au développement de l’entreprise qui deviendra par la suite une chaîne nationale avec 19 000 points de vente.

Les magasins de proximité frappent à la porte des consommateurs âgés

Le yen atteint son plus haut niveau – le dollar s’échange à 107 yens – depuis que la Banque du Japon a annoncé un nouvel assouplissement quantitatif en octobre 2014.

Vendredi 8

Le nageur Kitajima Kôsuke annonce sa retraite à l’âge de 33 ans après n’avoir pas pu se qualifier pour les Jeux olympiques d’été de 2016 à Rio de Janeiro. Kitajima a été médaillé d’or aux 100 et 200 m brasse lors des jeux d’Athènes en 2004 et de Beijing en 2008.

Des enquêteurs du bureau du procureur de Tokyo fouillent les bureaux de l’Agence pour le renouvellement urbain à Inzai dans la préfecture de Chiba et d’autres endroits liés aux allégations de corruption entourant l’ancien ministre d’État chargé de la revitalisation économique Amari Akira. Ils interrogent également un de ses anciens collaborateurs.

Dimanche 10 et lundi 11

La réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 se tient à Hiroshima. Le 11 avril, le secrétaire d’État américain John Kerry et d’autres ministres des Affaires étrangères du G7 visitent le Parc du Mémorial de la Paix de Hiroshima et déposent des gerbes de fleurs au cénotaphe, en commémoration des victimes de la bombe atomique de 1945. Les ministres publient une déclaration commune sur la non-prolifération nucléaire et le désarmement.

[360°] Dôme de la bombe atomique de Hiroshima, patrimoine mondial

Lundi 11

Des essais de services de livraison par drone ont lieu dans la ville de Makuhari à Chiba. Au cours d’un des essais, un drone réussit à transporter des marchandises depuis le toit d’un centre commercial vers un immeuble d’appartements à proximité. Des essais mensuels continueront afin de pouvoir lancer la livraison par drone d’ici 2019.