Начало полной либерализации розничного рынка электроэнергии, встреча глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семёрки» в городе Хиросима, землетрясения в префектуре Кумамото и другие события апреля 2016 года в Японии.

1

В Японии стартовала полная либерализация розничного рынка электроэнергии. Теперь рядовые домохозяйства страны могут по собственному усмотрению выбирать, у какого поставщика приобретать электрическую энергию. С открытием рынка бытовой электроэнергии, на котором ранее монопольное положение занимали 10 крупных региональных электроэнергетических компаний, объём которого, как утверждают, составляет около 8 трлн йен, в этот бизнес включились фирмы-поставщики бытового газа и услуг связи, железнодорожные компании, оптовые поставщики нефти и другие новички электроэнергетики.

Управление Международным аэропортом Кансай и Осакским международным аэропортом (Итами) перешло от «Компании нового Кансайского международного аэропорта» (со 100-процентным государственным капиталом) к частному консорциуму «Аэропорт Кансай» с участием корпорации Orix, а также крупной французской компании-оператора аэропортов Vinci Airports и других фирм. Приватизация аэропорта состоялась в стране впервые.

Опубликованный Банком Японии ежеквартальный отчёт танкан о деловых настроениях в стране зафиксировал резкое ухудшение оценки экономической конъюнктуры крупными предприятиями производственного сектора. Замедление экономики в Китае и странах с высокими темпами экономического развития, а также дороговизна японской национальной валюты со всей очевидностью охладили энтузиазм предприятий широкого спектра производственных отраслей, в первую очередь автомобилестроителей, производителей машин и оборудования, а также других компаний, ориентированных на экспорт продукции.

2

Тайваньская компания Hon Hai Precision Industry заключила официальное соглашение о приобретении корпорации Sharp. До октября Hon Hai выплатит сумму величиной 388 млрд 800 млн йен за 66-процентную долю голосов. Впервые крупное японское предприятие-производитель электротоваров продано зарубежной компании.

4

На южном выходе токийской железнодорожной станции Синдзюку открылся крупнейший в стране терминал междугородного автобусного сообщения «Басута Синдзюку». Ожидается, что ежесуточно терминал будет обслуживать 1 600 рейсов, а число пассажиров составит около 40 тысяч человек. На 1 и 2 этажах находятся вход на железнодорожную станцию и платформы, а на 3 и 4 － посадочные платформы автобусов и такси. Расположенный на 3 этаже Токийский центр туристической информации предлагает свои услуги на 4-х языках － японском, английском, китайском и корейском.

6

Поисково-спасательный самолёт U-125 с базы Ирума Воздушных сил самообороны Японии с шестью служащими на борту исчез в горной местности поблизости от города Каноя в префектуре Кагосима, где расположена база Морских сил самообороны Каноя. Восьмого апреля было подтверждено падение самолёта и гибель всех членов его экипажа.

7

Председатель правления и главный управляющий крупной логистической компании Seven&i Holdings Судзуки Тосио провёл пресс-конференцию, на которой выразил намерение выйти в отставку. Он принял это решение в связи с отклонением советом директоров его кадровых предложений в отношении одного из дочерних предприятий. В 1974 году Судзуки открыл первый в Японии «комбини» － минимаркет шаговой доступности – торговой марки Seven Eleven. Впоследствии сеть этого бренда выросла по всей стране до 19 тысяч магазинов.

На зарубежных валютных рынках обменный курс японской национальной валюты на некоторое время вырос до уровня, близкого к 107 йенам за доллар, что стало самым высоким результатом примерно за один год и пять месяцев с октября 2014 года, когда Банк Японии принял решение о дополнительных мерах смягчения своей монетарной политики.

8

Золотой медалист Олимпийских игр 2004 года в Афинах, а также Пекинской олимпиады 2008 года в плавании брассом 33-летний Китадзима Косукэ, впервые в истории ставший олимпийским чемпионом в этой дисциплине дважды подряд, объявил о намерении завершить спортивную карьеру. В этот день на национальном чемпионате по плаванию в финальном заплыве на 200 метров брассом он оказался пятым и не смог обеспечить себе место в олимпийской сборной.

В связи со скандалом о незаконном получении денежных средств вокруг имени министра по оживлению экономики Амари Акиры особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры провёл обыски в офисе Организации вторичного городского развития (Urban Renaissance Agency) в городе Индзай префектуры Тиба и ряде других мест по подозрению в нарушении Закона о пресечении извлечения посреднических и прочих выгод лицами, занимающими публичные и другие должности. Следователи также задали вопросы бывшему первому секретарю общественного офиса Амари.

10-11

В городе Хиросима началась встреча глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семёрки». По результатам её работы участники приняли совместное заявление, в котором выразили решимость объединить усилия каждой страны в борьбе с терроризмом и решении проблемы беженцев, а также в реализации Хиросимской декларации, выражающей стремление к построению мира, свободного от ядерного оружия. 11 апреля министр иностранных дел Японии Кисида Фумио, госсекретарь США Джон Керри и другие министры иностранных дел G7 посетили Мемориальный парк мира и возложили цветы к памятнику-кенотафу со списками жертв атомной бомбардировки города Хиросима. Впервые за 71 год после атомной бомбардировки этот парк посетили действующие министры иностранных дел стран-обладательниц ядерного оружия в составе G7.

11

В Новом городском центре Макухари города Тиба начались проверочные испытания, ориентированные на практическую реализацию услуги доставки отправлений на дом с использованием малых беспилотных летательных аппаратов － дронов. Дрон благополучно доставил свой груз из крупного торгового центра Aeon Mall Makuhari Shintoshin по месту назначения － на балкон квартиры одного из высотных жилых домов. Такие испытания планируют проводить раз в месяц с целью практической реализации проекта в 2019 году.

Фото: Малый БПЛА (дрон) совершает полёт в жилом районе в ходе практического эксперимента по доставке отправления на дом, 11 апреля 2016 г, преф. Тиба, район Михама (фотография предоставлена Jiji Press)

14

В префектуре Кумамото в районе города Кумамото произошло землетрясение магнитудой 6,5. По шкале Метеорологического управления Японии интенсивность достигла максимальной семибалльной величины. Толчки магнитудой 7,3 максимальной интенсивности по японской шкале произошли 16 апреля. Землетрясения нанесли крупный ущерб. Афтершоки продолжаются с большой частотой, в один из моментов максимальное число эвакуированных в префектурах Кумамото и Оита достигло приблизительно 200 тысяч человек. По состоянию на 30 апреля в двух префектурах общее число погибших составило 49 человек, число скончавшихся из-за причин, связанных с землетрясением － 17, ещё один человек числится пропавшим без вести, разрушено или пострадало приблизительно 44 500 жилых домов. В последний раз толчки максимальной интенсивности по японской шкале были зарегистрированы в стране в 2011 году во время Великого восточно-японского землетрясения.

Фото: Ворота Сакурамон разрушенного синтоистского святилища Асо, пополудни 17 апреля 2016 г., преф. Кумамото, г. Асо (фотография предоставлена Jiji Press)

Отдел специальных расследований Токийской окружной прокуратуры арестовал по подозрению в нарушении Закона о выборах на общественные должности (подкуп участников кампании) 67-летнего Тамогами Тосио, бывшего начальника штаба Воздушных сил самообороны, который потерпел поражение на выборах губернатора Токио в феврале 2014 года. Подозревают, что в ходе выборов губернатора он заплатил начальнику секретариата избирательного штаба 2 млн йен, а пяти другим активистам – в общей сложности 2 млн 800 тыс. йен.

20

Автомобилестроительная компания Mitsubishi Motors сообщила о фактах ненадлежащего обращения с данными расхода топлива своих компактных моделей. Речь идёт о 625 тысячах автомобилей 4-х типов, проданных в стране с июня 2013 года. Данные были скорректированы с тем, чтобы демонстрировать расход топлива на 5-10% лучше фактических показателей. Два типа моделей из четырёх были выпущены для компании Nissan, которая и указала на некорректность данных.

Международная неправительственная организация «Репортёры без границ», штаб-квартира которой располагается в Париже, опубликовала свой «Рейтинг свободы СМИ», в котором Япония опустилась на 11 позиций по сравнению с предыдущим годом (61-е место) и оказалась на 72-м месте (из 180 стран и территорий) в связи с тем, что «многие СМИ страны занимаются самоцензурой, поскольку недостаточно независимы». В 2010 году Япония занимала 11-ю строчку рейтинга, однако с тех пор она теряет позиции с каждым годом.

25

Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года утвердил и обнародовал результаты выбора официальных олимпийских эмблем. Комитет выбрал дизайн токийского художника Токоро Асао － рисунки в тёмно-синюю клетку. Оргкомитет провёл с «чистого листа» процедуру конкурса и отбора эмблем, отказавшись от первоначально выбранной символики в сентябре 2015 г.

Фото: Олимпийские эмблемы и их автор, Токоро Асао (посередине), 25 апреля 2016 г., Токио, столичный район Минато (фотография Нисидзава Кадзухико)

26

Компания Mitsubishi Motors доложила Министерству национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма о результатах внутреннего расследования проблемы искажения данных о расходе топлива своих автомобилей. Как было объявлено, на протяжении примерно 25 лет с 1991 года компания осуществляла замеры расхода топлива ненадлежащим образом, используя некорректные методы испытаний в нарушение установленных норм. Крупные средства массовой информации страны сообщили, что президент компании Аикава Тэцуро «утвердился в намерении выйти в отставку, взяв на себя ответственность за эту проблему».

Премьер-министр Австралии Малкольм Тёрнбулл провёл пресс-конференцию, на которой объявил о принятом решении выбрать Францию в качестве партнёра для совместной разработки подводных лодок нового поколения. В борьбе за этот заказ, общая стоимость которого составляет порядка 40 млрд долларов, участвовали Япония, Франция и Германия. Япония очень рассчитывала на то, что он станет её первым крупным проектом экспорта вооружений после смягчения в 2014 году трёх принципов экспорта оружия, однако потерпела неудачу в конкурентной борьбе.

Фото: Президент компании Mitsubishi Motors повинно склоняет голову на пресс-конференции, посвящённой проблеме некорректных данных о расходе топлива. 26 апреля 2016 г., Токио, Министерство национальных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма (фотография предоставлена Jiji Press)

28

Банк Японии провёл совещание по вопросу финансовой политики банка, на котором большинством голосов было принято решение повременить с дополнительными мерами смягчения монетарной политики. Срок реализации поставленной японским центральным банком цели по достижению двухпроцентного уровня инфляции был сдвинут с «приблизительно первой половины 2017 финансового года» до «в течение 2017 финансового года». На Токийской фондовой бирже произошло резкое падение эталонного индекса Nikkei 225. К моменту окончания торгов индекс потерял более 600 пунктов относительно аналогичного показателя предыдущего дня, завершив день на отметке 16 666,05 йены.

29

В городе Киото открылся самый крупный в стране музей железнодорожного транспорта － Железнодорожный музей Киото (расположен в районе Симогё). Обновилась специальная экспозиция, посвящённая паровозам, под названием «Умэкодзи дзёки кайкан». В музее представлены в общей сложности 53 единицы подвижного железнодорожного состава, включая суперэкспрессы синкансэн, паровые и другие локомотивы.

Фото: Внутренняя экспозиция Железнодорожного музея Киото. Сверху: паровой локомотив модели 230, который впервые массово производился в Японии (фотография Кодэра Кэй)

(Статья на японском языке опубликована 2 мая 2016 г.)