電力零售市場全面開放、G7外長會議在廣島召開、熊本發生強烈地震……，請看2016年4月日本要聞回顧。

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日本開始實行「電力零售市場全面自由化」，普通家庭用戶今後可自由選擇供電公司。迄今被10大電力公司壟斷的約8兆日圓規模的家庭電力消費市場全面開放。瓦斯公司、通信公司、鐵路公司、煉油經銷商等跨行業參與市場，爭奪顧客。

由歐力士和法國萬喜機場公司（Vinci Airports）合資成立的「關西機場公司」，接管了國營新關西國際機場公司手中的關西國際機場和大阪國際機場（伊丹機場）的經營權。這是日本的第一個民營機場。

日本銀行發表了3月「全國企業短期經濟觀測調查（短觀）」報告，大型製造業的景氣判斷指數嚴重惡化。受中國等新興國家經濟加速放緩、日圓升值的影響，一系列企業，特別是有賴於出口的汽車、機械等產業，企業信心指數明顯低落。

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臺灣鴻海精密工業公司與夏普正式簽署了收購協議。鴻海將在10月前支付3,888億日圓，掌握66％的股權。這是日本老牌電機廠商首次被外資企業併購。

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日本最大的高速公路長途汽車客運站「Busta新宿」，在東京的JR新宿站南口正式啟用。它每天接發車約1,600班次、旅客吞吐量預計約4萬人。1～2樓是JR電車剪票口和月臺，3～4樓是長途汽車、計程車上下車專區，3樓還設有東京旅遊資訊中心，提供日、英、中、韓4種語言的指南服務。

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航空自衛隊入間基地所屬的一架編號為「U125」的飛行檢查機，在海上自衛隊鹿屋基地（鹿兒島縣鹿屋市）附近的山中失去聯絡。8日發現了該機的殘骸並確認6名機組人員全部遇難。

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零售巨頭7&i控股公司的鈴木敏文會長兼CEO召開記者會，宣布由於公司董事會否決了自己的子公司人事提案而決定辭職。鈴木1974年在日本開設了第一家7-ELEVEN便利商店後，引領公司發展至今天在全國擁有19,000家連鎖店的規模。

外匯市場的日圓匯率大漲，兌美元一時升至107日圓範圍，這是日本銀行在2014年10月宣布進一步量化寬鬆以來創下的最高水準。

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在2004年雅典奧運和2008年北京奧運上，連續兩屆奪得男子蛙泳金牌的游泳運動員北島康介（33歲）宣布退役。他在當天舉行的里約奧運選拔賽暨日本游泳錦標賽200m蛙泳決賽中名列第5，未能獲得奧運參賽資格。

圍繞原經濟再生大臣甘利明接受金錢賄賂問題，東京地方檢察廳特別搜查部以涉嫌違反有關斡旋中介及利得處罰的法規，搜查了都市再生機構（UR）千葉業務部（千葉縣印西市）等處，並且就有關情況還以任意形式訊問了甘利的前第一公設秘書（由政府支付工資的國會議員秘書——譯註）。

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G7外長會議在廣島舉行，會議發表了旨在建立一個無核世界的《廣島宣言》以及各國攜手應對恐怖活動、難民問題等的聯合聲明。11日外相岸田文雄和美國國務卿凱瑞等G7外相訪問了和平紀念公園，並為原子彈轟炸死難者紀念碑獻了花圈。這是原子彈轟炸71年後，G7核武國家的現任外長首次訪問該公園。

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利用小型無人機送貨上門的服務，在千葉市的幕張心新都心開始了實驗。一架無人機，從一家大型商場「aeonmall幕張新都心」起飛，成功地將貨物運送到了地上目標及高樓大廈的陽臺。今後計劃將每月一次繼續進行實驗並爭取在2019年投入實際使用。

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熊本縣發生芮氏6.5級地震，之後16日又發生芮氏7.3級強震，給周圍地區造成巨大破壞。由於餘震持續不斷，一時熊本縣、大分縣的避難人數高達約20萬人。根據截止到30日的兩縣的統計，地震導致49人遇難，1人下落不明，另有起因於地震的間接死亡者17人，44,500幢房屋受到不同程度的毀壞。此次地震震度最大達到7級，是2011年東日本大地震以來最強的一次。

東京地方檢察廳特別搜查部以涉嫌違反《公職選舉法》（收買工作人員），逮捕了2014年2月東京都知事選舉中落選的候選人、前航空幕僚長田母神俊雄（67歲）。在東京都知事選舉後，他除了支付給當時的選舉對策事務局長200萬日圓外，還涉嫌給5名協助競選的工作人員支付了共計280萬日圓的現金報酬。

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三菱汽車公司公布稱，它操控篡改了輕型車油耗測試數字。造假涉及對象，是2013年6月以後在日本國內銷售的4種車，共計625,000輛。造假數字令相關車型油耗比實際減少5～10％。4種車中有兩種是為日產汽車公司生產的，因日產發現了其中的造假問題而使此次篡改數字事件曝光。

總部設於巴黎的國際非政府組織「無國界記者」發布了最新的「世界新聞自由度排名」。它認為日本「多數媒體實行自我審查，缺乏獨立性」，將排名從去年的第61名降低11個名次，排在了180個國家和地區中的第72名。日本2010年排名第11，名次逐年下降。

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2020年東京奧運組委會公布了新版奧運和帕運會徽。它是由東京的設計師野老朝雄設計的「組市松紋」圖案。最初的會徽是2015年9月公布的，但因被指涉嫌抄襲而「撤回棄用」，組委會重新進行了公開徵集和評選工作。

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三菱汽車公司向國土交通省報告了有關篡改油耗測試數字的調查內容，承認自1991年以來的25年裏，一直以違規的試驗方法測算油耗數字。日本各大媒體一致報道稱，三菱汽車公司總裁相川哲郎「將承擔造假問題的責任，決定辭去職務。」

澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）召開記者會，宣布澳洲已選定法國作為新一代潛艇共同研發項目的合作國家。日本與法、德在這個總額400億美元規模的競標中展開了激烈爭奪。日本於2014年修改了武器出口三原則，大幅放寬了武器出口條件，在本次也是第一次武器大型出口項目上，表現出極大的熱情和積極性，但結果以失敗而告終。

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日本銀行召開政策會議，以多數贊成，決定推遲實施進一步的金融寬鬆舉措。關於實現2%通貨膨脹目標的時期，從原來的「2017財年上半年」再次推遲到「2017財年內」。為此，東京股票市場日經指數暴跌，收盤價16,666.05日圓，比前一天下跌了600多日圓。

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日本國內規模最大的鐵路博物館京都鐵道博物館（京都市下京區）開業。它是在梅小路蒸汽機車（SL）博物館的基礎上改建而成的，展出包括新幹線、蒸汽機車在內的車廂共53節，為日本國內之最。