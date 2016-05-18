El mercado de la electricidad se liberaliza, los ministros de exteriores del G7 se reúnen en Hiroshima, y la prefectura de Kumamoto es afectada por una serie de terremotos. Estas y otras historias ocuparon la actualidad del pasado mes de abril de 2016 en Japón.

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Entra en vigor un nuevo sistema de liberalización de la venta de electricidad a hogares en Japón. Un amplio abanico de nuevas empresas suministradoras entran en un mercado que alcanza los 8 billones de yenes cuyo monopolio estaba hasta ahora en manos de 10 grandes empresas eléctricas.

El aeropuerto internacional de Kansai y el aeropuerto internacional de Osaka (conocido también como el aeropuerto de Itami) se convierten en los primeros aeropuertos en ser privatizados. Son adquiridos por Kansai Airports, una empresa fundada por un consorcio compuesto por Orix y la empresa francesa Vinci Airports.

El informe Tankan del mes de marzo elaborado por el Banco de Japón revela un amplio deterioro de las perspectivas en torno a los negocios por parte de las grandes empresas manufactureras. La desaceleración de las economías de China y otros países emergentes y la apreciación del yen podrían haber enfriado estas perspectivas en las industrias que dependen de las exportaciones.

2

La empresa taiwanesa Hon Hai Precision Industry completa formalmente la adquisición de Sharp. Para octubre de este año pagará 390.000 millones por el 66 % de las acciones. Será la primera vez que una empresa extranjera compra una gran empresa electrónica japonesa.

4

La nueva terminal de autobuses exprés de Shinjuku abre frente a la salida sur de la estación de tren de Shinjuku en Tokio. Esta es la estación de autobuses más grande de Japón, con 1.600 vehículos saliendo y llegando cada día para transportar a unos 40.000 pasajeros. Incluye un centro de información turística con asistencia en japonés, inglés, chino y coreano.

6

Un jet de rescate U-125 con seis miembros de las Fuerzas de Autodefensa desaparece cerca de la base aérea de Kanoya en la prefectura de Kagoshima. El 8 de abril son descubiertos restos de la aeronave y los cuerpos de los seis tripulantes.

7

El presidente y director ejecutivo de Seven & I Holdings Suzuki Toshifumi anuncia que dejará su cargo después de que el resto de comité de la empresa rechazase su propuesta para reemplazar al actual presidente de la división de la cadena de tiendas de 24 horas Seven Eleven. En 1974 Suzuki abrió la primera tienda de Seven Eleven en Japón, transformando la compañía en una franquicia nacional con 19.000 establecimientos.

El cambio de dólar a yen se sitúa en 107 yenes por dólar al alcanzar la moneda japonesa su nivel más alto desde que el Banco de Japón anunciase ampliar la flexibilización cuantitativa en octubre de 2014.

8

El nadador Kitajima Kōsuke anuncia su retirada a la edad de 33 años después de no lograr clasificarse para los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro. Kitajima ganó dos medallas de oro consecutivas en la categoría masculina de 100 y 200 metros braza en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004 y en los de Pekín de 2008.

Investigadores de la oficina de la Fiscalía Pública del Distrito de Tokio registran las oficinas de la Agencia de Renacimiento Urbano en Inzai, en la prefectura de Chiba, y otros lugares relacionados con las acusaciones de soborno que afectan al exministro para la Revitalización Económica Amari Akira. También interrogan a un antiguo ayudante de Amari.

10–11

Se celebra la reunión de los ministros del exterior de los países del G7 en Hiroshima. El 11 de abril el Secretario de Estado de los Estados Unidos John Kerry y otros ministros de exteriores del G7 visitan el Parque Memorial de la Paz de la ciudad y dejan ofrendas florales en el cenotafio que conmemora a aquellos que murieron en el bombardeo nuclear sobre la ciudad en 1945. Los ministros publican un comunicado conjunto sobre la no proliferación y el desarme nucleares.

11

Se realizan pruebas de un servicio de reparto a domicilio en drone en Makuhari, en la ciudad de Chiba. En una de ellas un drone logra entregar productos desde el tejado de un centro comercial a un apartamento cercano. Está previsto que continúen estos ensayos mensualmente con el objetivo de convertir el reparto en drone en una realidad para 2019.

Un drone participa en un ensayo de reparto a domicilio en un área residencial en Makuhari, en la ciudad de Chiba, el 11 de abril de 2016. (© Jiji)

14

Un terremoto de magnitud 6,5 tiene lugar en la prefectura de Kumamoto seguido de una serie de réplicas, incluyendo la que es posteriormente identificada como el terremoto principal, un temblor de magnitud 7,3 el 16 de abril, provocando la devastación en la zona. Unos 200.000 residentes tienen que ser evacuados de sus hogares en las prefecturas de Kumamoto y Ōita. El 30 de abril se registraban ya un total de 49 muertos y 17 fallecimientos adicionales relacionados con el terremoto, así como una persona desaparecida. Cerca de 45.000 casas sufren desperfectos. Los dos terremotos más intensos alcanzan una intensidad sísmica de 7, el mayor temblor a nivel local registrado desde el Gran Terremoto del Este de Japón de 2011.

La puerta del santuario de Aso derruida en el terremoto, en la prefectura de Kumamoto el 17 de abril de 2016. (© Jiji)

El exjefe de la Fuerza Aérea de Autodefensa Tamogami Toshio es arrestado ante las sospechas de que podría haber infringido la ley electoral. Durante las elecciones al Gobierno de Tokio de 2014 Tamogami habría pagado dos millones de yenes a su jefe de campaña y un total de 2,8 millones a otros cinco miembros de su personal.

20

Mitsubishi Motors admite que ha manipulado los datos de eficiencia del combustible en 625.000 vehículos desde junio de 2013. Los datos de cuatro de los modelos vendidos en Japón fueron falsificados con lo que aparentaban tener entre un 5 % y un 10 % más de eficiencia de la que actualmente tenían. Dos de los modelos fueron producidos para Nissan, que fue la que hizo pública esta discrepancia entre los datos obtenidos.

Japón cae 11 puestos hasta la posición 72.ª en el índice de Libertad de Prensa publicado por Reporteros Sin Fronteras. Esta organización no gubernamental internacional menciona la preocupación frente al aumento de la autocensura en Japón en un informe publicado el 11 de abril. Japón ha ido cayendo de manera constante desde el puesto 11.° que ocupó en 2010.

25

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 revela los nuevos logotipos para esta cita deportiva diseñados por el artista de Tokio Tokolo Asao. Después de que los logotipos originales fuesen retirados en septiembre de 2015, el comité organizador puso en marcha una competición para encontrar sustitutos.

Los logotipos ganadores y su diseñador Tokolo Asao (en el centro) en una ceremonia celebrada en Tokio el 25 de abril de 2016. (Fotografía de Nishizawa Kazuhiko)

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Mitsubishi Motors admite que ha estado produciendo datos incorrectos sobre eficiencia del combustible durante 25 años después de que fracasase en su intento de adaptar sus pruebas a los cambios en las regulaciones en 1991. Los medios de comunicación japoneses informan al mismo tiempo que el presidente de Mitsubishi Aikawa Tetsurō toma la responsabilidad del problema y planea dimitir de su cargo.

El presidente de Mitsubishi Motors Aikawa Tetsurō se disculpa en una rueda de prensa en Tokio el 26 de abril de 2016. (© Jiji)

El primer ministro australiano Malcolm Turnbull anuncia que la armada australiana ha al astillero francés DCNS como ganador del contrato de 40.000 millones de dólares para construir su flota de submarinos de última generación, por encima de las propuestas rivales de sus competidores, Japón y Alemania. El Gobierno japonés esperaba obtener su primer gran contrato militar en el extranjero después de la relajación de 2014 sobre los Tres Principios sobre la Exportación de Armas.

28

La reunión del consejo político del Banco de Japón concluye tras dos días con la decisión de posponer medidas adicionales de flexibilización monetaria. El banco también corrige su objetivo de conseguir una inflación estable (un aumento sostenible del 2 % en el índice de precios al consumidor), retrasándolo de la primera mitad del año fiscal 2017 (de abril de 2017 a marzo de 2018) a otra fecha dentro del mismo ejercicio. Los mercados reaccionaron con pesimismo y el índice Nikkei se hundió más de 600 puntos hasta los 16.666,05 enteros al finalizar el día.

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El Museo del Ferrocarril de Kioto, uno de los mayores museos de este tipo en Japón, abre en el distrito de Shimogyō de dicha ciudad. Este museo, que nace tras una ampliación del Museo de Locomotoras de Vapor de Umekoji situado en ese mismo lugar, cuenta con 53 vehículos característicos de Japón, desde viejas locomotoras a trenes de shinkansen.