في هذه المقالة نستعرض أهم المواضيع الإخبارية المتعلقة باليابان لشهر أبريل/نيسان ٢٠١٦ وفيها: تحرير سوق الطاقة الكهربائية، وزراء خارجية دول مجموعة السبع يجتمعون في هيروشيما، زلازل تهز محافظة كوماموتو.

١

دخل نظام جديد يسمح بتحرير عملية شراء الكهرباء للمنازل العادية حيز التطبيق. وقد دخل طيف واسع من الشركات الجديدة المزودة بالكهرباء هذا السوق التي يبلغ حجمها ٨ ترليون ين. يذكر أن سوق الكهرباء كانت حتى الآن حكرا على ١٠ شركات طاقة رئيسية.

أصبح مطارا كانساي الدولي وأوساكا الدولي (يعرف أيضا باسم مطار إيتامي) أول مطارين يابانيين تتم خصخصتهما. وتم الاستحواذ عليهما من قبل كانساي إيربورتز وهي شركة تأسست من اتحاد شركات يضم أوريكس والشركة الفرنسية فينسي إيربورتز.

كشف تقرير المسح الاقتصادي ربع السنوي قصير الأجل ”تانكان“ لبنك اليابان المركزي لشهر مارس/آذار عن تراجع الشعور بين الشركات المصنعة الكبيرة تجاه الأعمال. ويُنظر إلى تباطؤ اقتصاد الصين ودول الاقتصادات الصاعدة الأخرى، إضافة إلى ارتفاع قيمة الين بأنها السبب في برودة المشاعر تجاه الأعمال في طيف من الصناعات التي تعتمد على الصادرات.

٢

أكملت الشركة التايوانية هون هاي للصناعات الدقيقة (تجاريا تعرف باسم فوكسكون) رسميا عملية استحواذها على شركة شارب. وستدفع الشركة بحلول أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام ٣٩٠ مليار ين ثمن ٦٦٪‏ من أسهم شارب، والتي تعتبر أول شركة إلكترونيات يابانية كبيرة تستحوذ عليها شركة أجنبية.

٤

افتتحت محطة شينجوكو للحافلات السريعة على الجهة الخارجية من المخرج الجنوبي لمحطة شينجوكو في طوكيو. ومحطة الحافلات هذه هي الأكبر في اليابان حيث ستقدم خدماتها لـ١٦٠٠ رحلة مغادرة ووصول يوميا لتنقل ما يقدر بـ٤٠ ألف مسافر. وتتضمن مركز استعلامات للسياح يقدم مساعدة باللغات اليابانية والإنكليزية والصينية والكورية.

٦

فقدت طائرة U-125 لعمليات البحث والإنقاذ بالقرب من قاعدة كانويا الجوية بمحافظة كاغوشيما وكانت تحمل على متنها ٦ من أفراد الطاقم التابعين لقوات الدفاع الذاتي اليابانية. وتم العثور على حطام الطائرة وجثث جميع طاقمها في ٨ أبريل/نيسان.

٧

أعلن سوزوكي توشيفومي الذي يشغل منصبي رئيس مجلس إدارة شركة سيفين آند آي القابضة ورئيسها التنفيذي عن عزمه التنحي بعد أن رفض مجلس إدارة الشركة مقترحه باستبدال رئيس مجموعة سيفين إيليفن لسلسة محلات كومبيني. يذكر أن سوزوكي افتتح أول محل سيفين إيليفن في اليابان عام ١٩٧٤، وقام ببناء الشركة التي تحوي على فروع في جميع أرجاء اليابان وصل عددها إلى ١٩ ألف متجر.

وصل سعر الدولار مقابل الين بالحد الأعلى إلى ١٠٧ ين مع ارتفاع العملة اليابانية إلى أعلى مستوى لها منذ أن أعلن بنك اليابان المركزي عن مزيد من إجراءات التسهيل النقدي الكمية في أكتوبر/تشرين الأول عام ٢٠١٤.

٨

أعلن السباح كيتاجيما كوسوكي البالغ من العمر ٣٣ عاما عن اعتزاله بعد فشله في التأهل للألعاب الأولمبية الصيفية ٢٠١٦ التي ستقام في ريو دي جانيرو. يذكر أن كيتاجيما فاز بالميداليات الذهبية لسباحة الصدر لسباقي ١٠٠ متر و٢٠٠ متر للرجال في ألعاب أثينا عام ٢٠٠٤ وبكين عام ٢٠٠٨.

فتش محققون من مكتب النيابة العامة لدائرة طوكيو مكاتب وكالة النهضة الحضرية في إينزاي بمحافظة تشيبا وأماكن أخرى على خلفية الادعاءات بتلقي رشى المحيطة بوزير الإنعاش الاقتصادي السابق أماري أكيرا. كما قاموا باستجواب مساعد سابق لأماري.

١٠-١١

عقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في مدينة هيروشيما. وفي ١١ أبريل/نيسان، زار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزراء آخرون في مجموعة السبع حديقة السلام التذكارية في المدينة ووضعوا أكاليل الزهور على النصب التذكاري الذي يكرم ضحايا القصف الذري على المدينة عام ١٩٤٥. وأصدر الوزراء بيانا مشتركا عن منع الانتشار النووي ونزع الأسلحة النووية.

١١

أجريت تجارب على خدمة توصيل الطرود باستخدام طائرات مسيرة عن بعد في مدينة ماكوهاري بمحافظة تشيبا. وفي إحدى المحاولات، نجحت الطائرة في حمل بضائع من على سطح مجمع تجاري إلى مبنى سكني مجاور. وستتواصل التجارب الشهرية بهدف جعل خدمة التوصيل بطائرات مسيرة عن بعد حقيقة بحلول عام ٢٠١٩.

طائرة مسيرة عن بعد مشاركة في تشغيل تجريبي لخدمة توصيل طرود وهي تطير عبر منطقة سكنية في مدينة ماكوهاري بمحافظة تشيبا في ١١ أبريل/نيسان ٢٠١٦. (جيجي برس).

١٤

ضرب زلزال شدته ٦.٥ درجة على مقياس ريختر محافظة كوماموتو، تبعته سلسلة من الهزات من بينها الهزة الرئيسية في ١٦ أبريل/نيسان والتي بلغت قوتها ٧.٣ درجة على مقياس ريختر وألحقت دمارا في المنطقة المجاورة. وقد قام نحو ٢٠٠ ألف شخص من السكان بإخلاء منازلهم في محافظتي كوماموتو وأويتا. وحتى ٣٠ أبريل/نيسان، بلغ إجمالي القتلى ٤٩ شخصا، بالإضافة إلى ١٧ حالة وفاة اعتبرت ”ذات صلة بالزلازل“، ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين. كما تضرر نحو ٤٥ ألف منزل. يذكر أن كلا من الزلزالين القويين بلغت شدتهما ٧ وهي أعلى درجة على مقياس ياباني لقياس شدة الزلازل وهي الأقوى منذ زلزال شرق اليابان الكبير عام ٢٠١١.

بوابة منهارة في معبد أسو بمدينة أسو بمحافظة كوماموتو، في ١٧ أبريل/نيسان ٢٠١٦. (جيجي برس).

ألقي القبض على الرئيس السابق لهيئة أركان قوات الدفاع الذاتي الجوية تاموغامي توشيؤ بشبهة انتهاك قانون انتخاب المجالس المحلية. ويُعتقد أن تاموغامي قد دفع -خلال انتخابات محافظ طوكيو في فبراير/شباط ٢٠١٤- مليوني ين لمدير حملته الانتخابية وما إجماليه ٢.٨ مليون ين لخمسة أعضاء آخرين.

٢٠

اعترفت شركة ميتسوبيشي موتورز بأنها تلاعبت ببيانات كفاءة استهلاك الوقود لـ٦٢٥ ألف سيارة منذ يونيو/حزيران ٢٠١٣. وتم تزوير بيانات ٤ موديلات بيعت في اليابان بحيث تبدو كفاءة استهلاك الوقود لتلك السيارات أعلى بـ٥-١٠٪ مما هي عليه في الحقيقة. يذكر أن اثنين من تلك الموديلات تم إنتاجها لشركة نيسان، التي سلطت الضوء على عملية التباين في البيانات.

تراجعت اليابان ١١ مركزا لتحتل المرتبة ٧٢ على مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود. وقد أشارت المنظمة الدولية غير الحكومية في تقرير نشر في ١١ أبريل/نيسان إلى مخاوف بشأن زيادة الرقابة الذاتية في اليابان. يذكر أن ترتيب اليابان على المؤشر يتراجع بثبات منذ أن احتل المرتبة ١١ عام ٢٠١٠.

٢٥

كشفت اللجنة المنظمة لدورة طوكيو ٢٠٢٠ للألعاب الأولمبية والبارالمبية عن الشعارين الرسميين الجديدين للألعاب، وهما من تصميم الفنان توكولو أساؤ الذي يتخذ من طوكيو مقرا له. يذكر أنه بعد إلغاء الشعارين الأصليين في سبتمبر/أيلول ٢٠١٥، دشنت اللجنة منافسة لاختيار شعارين بديلين.

الشعاران الفائزان ومصممهما توكولو أساؤ (وسط) خلال مراسم أقيمت في طوكيو في ٢٥ أبريل/نيسان ٢٠١٥.

٢٦

ميتسوبيشي موتورز تقر بأنها لفقت بيانات كفاءة استهلاك وقود غير صحيحة على مدى ٢٥ عاما، بعد فشلها في ملائمة اختباراتها مع التغيرات التي طرأت على القوانين في عام ١٩٩١. وأفادت جميع كبريات وسائل الإعلام اليابانية أن رئيس ميتسوبيشي أيكاوا تيتسورو يتحمل مسؤولية المشكلة ويعتزم الاستقالة.

أيكاوا تيتسورو رئيس ميتسوبيشي موتورز ينحني معتذرا خلال مؤتمر صحفي بطوكيو في ٢٦ أبريل/نيسان ٢٠١٦ (جيجي برس).

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول أن البحرية الأسترالية اختارت شركة بناء السفن الفرنسية DCNS للفوز بعقد بقيمة ٤٠ مليار دولار لبناء أسطولها من الجيل التالي من الغواصات، متغلبة على منافسيها الياباني والألماني. وكانت الحكومة اليابانية قد علقت آمالا على جعل هذا العقد أول عقودها العسكرية الرئيسية في الخارج في أعقاب تخفيف القيود المفروضة على المبادئ الثلاثة لتصدير الأسلحة عام ٢٠١٤.

٢٨

أنهى بنك اليابان المركزي اجتماعا استمر يومين لمجلس سياساته بقرار بالمحافظة على إجراءات التسهيل النقدي الإضافية. كما عدل البنك هدفه بتحقيق تضخم ثابت (زيادة مستدامة بـ٢٪ على مؤشر أسعار المستهلك) حيث أرجأه من النصف الأول من العام المالي ٢٠١٧ (والذي يمتد من أبريل/نيسان ٢٠١٧ حتى مارس/آذار ٢٠١٨) إلى وقت ما خلال ذلك العام المالي. وقد انعكس هذا الأمر سلبا على الأسواق، فقد انخفض مؤشر نيكي بأكثر من ٦٠٠ نقطة ليصل إلى ١٦٦٦٦.٠٥ في نهاية تعاملات اليوم.

٢٩

تم افتتاح متحف كيوتو للسكك الحديدة (وهو واحد من أكبر المنشآت المشابهة في اليابان) في حي شيموغيو بكيوتو. والمتحف الجديد هو امتداد لما كان يعرف سابقا بمتحف ”Umekoji Steam Locomotive“ ويحتوي على ٥٣ من العربات الرئيسية في اليابان، تشمل كل أنواع القاطرات اعتبارا من القديمة وحتى عربات الشينكانسين، وقد تم ترميمه بشكل كامل.

عربات معروضة في متحف كيوتو للسكك الحديدية. في الأعلى: قاطرة من نوع ٢٣٠، وهي أول قاطرة بخارية أنتجت في اليابان بكميات كبيرة. (الصورتان من كوديرا كيئي).

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ٢ مايو/أيار ٢٠١٦)