电力零售市场全面开放、七国集团外长会议在广岛召开、熊本发生强烈地震……，请看2016年4月日本要闻回顾。

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日本开始实行“电力零售市场全面自由化”，普通家庭用户今后可自由选择供电公司。迄今被10大电力公司垄断的约8万亿日元规模的家庭电力消费市场全面开放。煤气公司、通讯公司、铁路公司、炼油经销商等跨行业参与市场，争夺顾客。

由欧力士和法国万喜机场公司(Vinci Airports)合资成立的“关西机场公司”，接管了国营新关西国际机场公司手中的关西国际机场和大阪国际机场（伊丹机场）的经营权。这是日本的第一个私营机场。

日本银行发表了3月“全国企业短期经济观测调查（短观）”报告，大型制造业的景气判断指数严重恶化。受中国等新兴国家经济增速放缓、日元升值的影响，一系列企业，特别是有赖于出口的汽车、机械等产业，企业信心指数明显低落。

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台湾鸿海精密工业公司与夏普正式签署了收购协议。鸿海将在10月前支付3888亿日元，掌握66％的股权。这是日本老牌电机厂商首次被外资企业并购。

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日本最大的高速公路长途汽车客运站“Busta新宿”，在东京的JR新宿站南口正式启用。它每天接发车约1600班次、旅客吞吐量预计约4万人。1～2层是JR电车检票口和站台，3～4层是长途汽车、出租车上下车专区，3层还设有东京旅游信息中心，提供日、英、中、韩四种语言的指南服务。

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航空自卫队入间基地所属的一架编号为“U125”的飞行检查机，在海上自卫队鹿屋基地（鹿儿岛县鹿屋市）附近的山中失去联系。8日发现了该机的残骸并确认6名机组人员全部遇难。

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零售巨头7&i控股公司的铃木敏文董事长兼首席执行官召开记者会，宣布由于公司董事会否决了自己的子公司人事提案而决定辞职。铃木1974年在日本开设了第一家7-11便利店后，引领公司发展至今天在全国拥有１9000家连锁店的规模。

外汇市场的日元汇率大涨，兑美元一时升至107日元范围，这是日本央行在2014年10月宣布进一步量化宽松以来创下的最高水平。

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在2004年雅典奥运会和2008年北京奥运会上，连续两届夺得男子蛙泳金牌的游泳运动员北岛康介（33岁）宣布退役。他在当天举行的里约奥运会选拔赛暨日本游泳锦标赛200米蛙泳决赛中名列第五，未能获得奥运参赛资格。

围绕原经济再生大臣甘利明接受金钱贿赂问题，东京地方检察厅特別搜查部以涉嫌违反有关斡旋中介及利得处罚的法规，搜查了都市再生机构（UR）千叶业务部（千叶县印西市）等处，并且就有关情况还以任意形式讯问了甘利的前第一公设秘书（由政府支付工资的国会议员秘书——译注）。

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七国集团（G7）外长会议在广岛举行，会议发表了旨在建立一个无核世界的《广岛宣言》以及各国携手应对恐怖活动、难民问题等的联合声明。11日外相岸田文雄和美国国务卿克里等G7外相访问了和平纪念公园，并为原子弹轰炸死难者纪念碑献了花圈。这是原子弹轰炸71年后，G7核武国家的现任外长首次访问该公园。

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利用小型无人机送货上门的服务，在千叶市的幕张心新都心开始了实验。一架无人机，从一家大型商场“aeonmall幕张新都心”起飞，成功地将货物运送到了地上目标及高层公寓的阳台。今后计划将每月一次继续进行实验并争取在2019年投入实际使用。

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熊本县发生里氏6.5级地震，之后16日又发生里氏7.3级强震，给周围地区造成巨大破坏。由于余震持续不断，一时间熊本县、大分县的避难人数高达约20万人。根据截止到30日的两县的统计，地震导致49人遇难，1人下落不明，另有起因于地震的间接死亡者17人，44500幢房屋受到不同程度的毁坏。此次地震震度最大达到7度，是2011年东日本大地震以来最强的一次。

东京地方检察厅特別搜查部以涉嫌违反《公职选举法》（收买工作人员），逮捕了2014年2月东京都知事选举中落选的候选人、前航空幕僚长（相当于空军总参谋长——译注）田母神俊雄（67岁）。在东京都知事选举后，他除了支付给当时的选举对策事务局长200万日元外，还涉嫌给5名协助竞选的工作人员支付了共计280万日元的现金报酬。

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三菱汽车公司公布称，它操控篡改了微型车燃效测试数据。造假涉及对象，是2013年6月以后在日本国内销售的4款车，共计625000辆。造假数据令相关车型油耗比实际减少5～10％。4款车中有2款是为日产汽车公司生产的，因日产发现了其中的造假问题而使此次篡改数据事件曝光。

总部设于巴黎的国际非政府组织“无国界记者”发布了最新的“世界新闻自由度排名”。它认为日本“多数媒体实行自我审查，缺乏独立性”，将排名从去年的第61名降低11个名次，排在了180个国家和地区中的第72名。日本2010年排名第11，名次逐年下降。

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2020年东京奥运会组委会公布了新版奥运会和残奥会会徽。它是由东京的设计师野老朝雄设计的“组市松纹”图案。最初的会徽是2015年9月公布的，但因被指涉嫌抄袭而“撤回弃用”，组委会重新进行了公开征集和评选工作。

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三菱汽车公司向国土交通省报告了有关篡改燃效测试数据的调查内容，承认自1991年以来的25年里，一直以有违法规的试验方法测算燃效数据。日本各大媒体一致报道称, 三菱汽车公司总裁相川哲郎“将承担造假问题的责任，决定辞去职务。”

澳大利亚总理特恩布尔召开记者会，宣布澳大利亚已选定法国作为新一代潜艇共同研发项目的合作国家。日本与法、德在这个总额400亿美元规模的竞标中展开了激烈争夺。日本于2014年修改了武器出口三原则，大幅放宽了武器出口条件，在本次也是第一次武器大型出口项目上，表现出极大的热情和积极性，但结果以失败而告终。

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日本银行召开政策会议，以多数赞成，决定推迟实施进一步的金融宽松举措。关于实现2%通胀目标的时期，从原来的“2017财年上半年”再次推迟到“2017财年内”。为此，东京股票市场日经指数暴跌，收盘值16666.05日元，比前一天下跌了600多日元。

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日本国内规模最大的铁路博物馆京都铁道博物馆（京都市下京区）开业。它是在梅小路蒸汽机车（SL）博物馆的基础上改建而成的，展出包括新干线、蒸汽机车在内的车厢共53节，为日本国内之最。