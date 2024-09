Le château de Sasayama, qui regroupe le savoir-faire des maîtres-bâtisseurs

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Sasayama est l’un des châteaux édifiés en 1609 par Tokugawa Ieyasu pour encercler le clan des Toyotomi d’Osaka. Pour sa construction, il a mis à contribution une vingtaine de daimyô réputés tels que Tôdô Takatora, très connu comme bâtisseur de châteaux, et Ikeda Terumasa, qui a agrandi le château de Himeji.

Château de Sasayama (préfecture de Hyôgô)

Construction : 1609

1609 Premier seigneur : Matsudaira Yasushige

Matsudaira Yasushige À voir : le pavillon Ôshoin (reconstruction), les vestiges du palais du Ninomaru

le pavillon Ôshoin (reconstruction), les vestiges du palais du Ninomaru Tarif : 400 yens (adultes)

400 yens (adultes) Adresse : 2 Kita-Shinmachi, Tamba Sasayama-shi, Hyôgô-ken

2 Kita-Shinmachi, Tamba Sasayama-shi, Hyôgô-ken Site Internet : https://withsasayama.jp/osyoin/

Un château regroupant tout le savoir-faire des maitres bâtisseurs

Le château de Sasayama fait partie d’une série de plusieurs châteaux édifiés par Tokugawa Ieyasu en 1609 pour encercler le clan Toyotomi d’Osaka.

Au moment de la construction, Ieyasu mobilise une vingtaine de daimyô très proches des Toyotomi, y compris Asano Yoshinaga, Hachisuka Yoshishige, Katô Yoshiaki et Fukusihima Masanori. Il met aussi en place comme maître d’œuvre responsable de la conception du terrain Tôdô Takatora, connu pour être le bâtisseur de nombreux châteaux tels que celui d’Iga Ueno et d’Imabari, ainsi que Ikeda Terumasa, qui a agrandi le château de Himeji, comme maître de chantier, pour en faire un édifice exceptionnel représentant toute la puissance du shogunat des Tokugawa.

Ieyasu choisit comme premier seigneur Matsudaira Yasushige, qui était peut-être son fils illégitime. La construction est sobre, avec les enceintes principale et secondaire entourées de hautes murailles de pierre, et pas de donjon. C’est le pavillon du Ôshoin qui servait pour les manifestations publiques. Celui-ci a survécu les démantèlements ordonnés lors de la Restauration de Meiji, mais il est détruit dans un bombardement en 1944. L’Ôshoin est reconstruit en 2000 en se basant sur des documents anciens et de vieilles photos, ainsi que grâce à des fouilles.



Le pavillon Ôshôin du château de Sasayama (Pixta)

(Photo de titre : Pixta)