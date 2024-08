Le château d’Okayama et son grand jardin Kôraku-en

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Construit vers la fin du XVIe siècle par Ukita Hideie, un vassal important du chef de guerre Toyotomi Hideyoshi, le château d’Okayama est aussi appelé Ujô, ou le « château du corbeau » à cause de sa façade noire très particulière. Il a rouvert aux visites en novembre 2022, après de gros travaux.

Château d’Okayama (préfecture d’Okayama)

Construction : 1597

1597 Premier seigneur : Ukita Hideie

Ukita Hideie À voir : la tour de guet « Tsukimi », la tour de guet « Nishinomaru Nishite » (authentiques, classés Biens culturels importants), le donjon (reconstruction)

la tour de guet « Tsukimi », la tour de guet « Nishinomaru Nishite » (authentiques, classés Biens culturels importants), le donjon (reconstruction) Tarif : 400 yens (adultes)

400 yens (adultes) Adresse : Marunouchi 2-3-1, Kita-ku, Okayama-shi

Marunouchi 2-3-1, Kita-ku, Okayama-shi Site Internet (en anglais) : https://okayama-castle.jp/home-en/

Le « château du corbeau » avec son bardage noir

En 1597, Ukita Hideie fait ériger le château d’Okayama au bord du fleuve Asahi sur ordre de Toyotomi Hideyoshi, dont il est un important vassal. Le bardage des murs du donjon en noir lui a valu le surnom de « château du corbeau » (Ujô).

Hideie se bat aux côtés de Hideyoshi pendant de longues années, et ses terres s’étendent de l’ouest de la préfecture de Hyôgo d’aujourd’hui, en passant par Okayama, jusqu’à l’est de la préfecture de Hiroshima. Il fait partie du Conseil des cinq anciens, avec Tokugawa Ieyasu, Maeda Toshiie, Môri Terumoto, et Uesugi Kagekatsu. Après sa défaite lors de la bataille de Sekigahara, il est exilé à Hachijôjima où il vit près d’une cinquantaine d’années jusqu’à sa mort à 84 ans. C’est Kobayakawa Hideaki, connu pour avoir déserté l’armée de Mitsunari pour rejoindre celle d’Ieyasu lors de la bataille de Sekigahara, qui devient le prochain seigneur du château d’Okayama, mais le clan disparait deux ans plus tard.

En 1603, Tadatsugu, le fils d’Ikeda Terumasa, le bâtisseur du château de Himeji, et petit-fils de Ieyasu, devient à seulement 5 ans le seigneur d’Okayama, mais c’est en réalité Terumasa qui gouverne à partir de Himeji. Okayama reste entre les mains du clan Ikeda jusqu’à la fin du shogunat des Tokugawa au XIXe siècle.

Un grand jardin privé est créé entre-temps au bord du fleuve Asahi. Il deviendra plus tard le Kôraku-en, l’un des Trois grands jardins du Japon (avec le Kairaku-en, à Mito, et le Kenroku-en, à Kanazawa). Lourdement endommagé à cause d’inondations et pendant la Seconde guerre mondiale, il sera restauré presque à l’identique en se basant sur des documents historiques.



Vue sur le donjon du château d’Okayama à partir du jardin Kôraku-en (Pixta)

Les tours de guet « Tsukimi » et « Nishinomaru Nishite » sont des structures d’origine et classées Biens culturels importants. Le donjon est incendié lors d’un bombardement en 1945 mais il est reconstruit comme musée en 1966. Le bâtiment est rénové par la suite et a rouvert ses portes au public avec de nouvelles expositions en novembre 2022.

(Photo de titre : le donjon du château d’Okayama. Pixta)