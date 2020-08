L’essentiel du mois de juillet 2020

Mercredi 1er

La Banque du Japon a dévoilé les résultats de l’enquête économique conjoncturelle « Tankan », menée au cours du mois de juin auprès d’une dizaine de millier d’entreprises japonaises cotées en Bourse. L’évaluation globale du climat des affaires est de - 34 pour les grands groupes industriels. Ce chiffre n’avait pas été aussi bas depuis juin 2009, après la crise financière de 2008.

L’aéroport de Haneda, à Tokyo, propose pour la première fois au monde des fauteuils roulants autonomes, emmenant le passager directement depuis le point de contrôle des bagages à la porte d’embarquement.

Article lié

Les sacs plastiques sont devenus payants dans tous les commerces du Japon.

Article lié

Le parc Tokyo Disneyland a rouvert ses portes après quatre mois de fermeture en raison de l’épidémie, mais de nombreuses règles sanitaires ont été mises en place.

Article lié

Vendredi 3

La Government Pension Investment Fund, (organisme gérant les retraites des salariés japonais) a annoncé une perte de 17 700 milliards de yens (142 milliards d’euros) au cours du premier trimestre 2020.

Samedi 4

Des pluies torrentielles ont frappé la région du Kyûshû, au sud-ouest du Japon. Le débordement du fleuve Kuma (préfecture de Kumamoto) a provoqué des inondations et des glissements de terrain. Plus de 70 personnes ont trouvé la mort dans les préfectures de Kumamoto, Fukuoka, Ôita et Nagasaki.

Articles liés





Dimanche 5

Les élections au poste de gouverneur de Tokyo ont été tenues. L’actuelle gouverneure Koike Yuriko a été réélue pour un second mandat à la tête de la capitale nippone.

Articles liés

Lundi 6

Un nouveau centre d’aide pour les résidents étrangers au Japon, appelé FRESC (Foreign Residents Support Center), est ouvert à Tokyo afin de pouvoir guider les travailleurs qui auraient des difficultés d’ordre administratif, juridique ou encore humanitaire.

Article lié

Mardi 7

Le nombre total de cas de contaminations dans l’Archipel en six mois a dépassé les 20 000.

Article lié

Le Département de la Police métropolitaine de Tokyo a arrêté une mère de 24 ans habitant à Kamata (arrondissement d’Ôta à Tokyo), dont la fille est morte de faim. La mère l’avait laissée seule pendant huit jours pour aller rejoindre son compagnon dans la région du Kyûshû, au sud-ouest du pays.

Mercredi 8

L’ancien ministre de la Justice Kawai Katsuyuki et son épouse Anri, tous deux membres de la Diète, ont été accusés d’avoir acheté des votes lors des élections à la Chambre des conseillers de juillet 2019.

Vendredi 10

Les Forces terrestres d’autodéfense japonaises ont déployé provisoirement un avion de transport Osprey dans l’aéroport militaire de Kisarazu (préfecture de Chiba). C’est la première fois que les Forces japonaises d’autodéfense utilisent un tel appareil.

Le ministre du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme Akaba Kazuyoshi a annoncé le lancement de la campagne « Go To Travel », qui a pour objectif de soutenir l’industrie du tourisme, sévèrement touchée par la crise économique causée par l’épidémie de coronavirus. Le 16 juillet, les voyages à destination et en provenance de Tokyo, qui fait face à une augmentation du nombre de cas, ont été exclus de la campagne.

Cinq matchs de baseball professionnel et un match de football de J2 (deuxième division) ont été disputés pour la première fois avec des supporters.

Dimanche 12

Un centre national consacré à la culture du peuple indigène des Aïnous a ouvert ses portes dans la ville de Shiraoi, dans la préfecture de Hokkaidô au nord du Japon.

Articles liés

Mercredi 15

Les lauréats des 163e Prix Akutagawa et Naoki ont été annoncés. Le prix Akutagawa a été décerné à Takayama Haneko pour Shuri no uma et Tôno Haruka pour Hakyoku. Hase Seishû a remporté le prix Naoki pour Shônen to inu.

La gouverneure de Tokyo Koike Yuriko a annoncé qu’en accord avec le comité gouvernemental d’experts sanitaires, le niveau d’alerte au coronavirus a été monté à son maximum (4) dans la capitale.

Article lié

Lors d’une conférence de presse en ligne, le président du Comité International Olympique (CIO) Thomas Bach a expliqué « préparer actuellement de multiples scénarios » concernant l’organisation des prochains JO de Tokyo qui débuteront le 23 juillet 2021, et a ajouté qu’il ne souhaitait pas d’un événement sans spectateurs pour y assister, mais que « la première des priorités est d’assurer la sécurité sanitaire de tous les participants ».

Article lié