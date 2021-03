L’essentiel du mois de février 2021

Lundi 1er

Toyama Kiyohiko, secrétaire général adjoint du Kômeitô (un parti allié du pouvoir), a démissionné de son siège à la Chambre des représentants après qu’il a été révélé qu’il s’était rendu dans un bar à hôtesses du quartier de Ginza (Tokyo) tard dans la nuit, alors que l’état d’urgence était déclaré dans la capitale. Il a également été révélé que Matsumoto Jun, directeur intérimaire du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir) chargé de la Commission de coordination parlementaire, était accompagné de Tanose Taidô, vice-ministre de l’Éducation, et Ôtsuka Takashi, vice-président de la commission des affaires parlementaires, lors de sa soirée dans un autre bar à hôtesses de Ginza. Les trois hommes ont quitté le PLD.

Mardi 2

Le gouvernement a décidé de prolonger l’état d’urgence jusqu’au 7 mars dans les 11 préfectures où il est en vigueur, à l’exception de Tochigi.

Mercredi 3

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé que la version Android de l’application contre le Covid-19, Cocoa, a rencontré des dysfonctionnements depuis fin septembre 2020. Elle ne parvenait pas à envoyer des notifications aux utilisateurs qui avaient été en contact étroit avec des personnes infectées.

Kawai Anri a démissionné de son siège à la Chambre des conseillers après avoir été reconnue coupable d’avoir acheté des votes lors de sa campagne électorale dans la préfecture de Hiroshima. Elle n’a pas fait appel, et le verdict final a été rendu le lendemain.

La Chambre des conseillers a adopté un texte législatif révisant plusieurs lois afin d’accroître l’efficacité de la réponse japonaise face au Covid-19. Entré en vigueur le 13 février, il comprend des mesures permettant aux gouverneurs préfectoraux d’infliger des amendes allant jusqu’à 300 000 yens (environ 2 300 euros) aux entreprises qui ne se conforment pas aux ordres de raccourcissement des horaires de travail lors de la mise en place de l’état d’urgence.

Vendredi 5

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a annoncé les résultats d’une enquête sur les dépenses des ménages en 2020. Le montant moyen par ménage (deux personnes ou plus) était de 277 926 yens (2 150 euros), soit une baisse de 5,3 % hors effet des variations de prix. C’est la plus forte baisse enregistrée depuis la création de statistiques comparables en 2001.

Samedi 6

Deux navires de la garde côtière chinoise ont pénétré dans les eaux territoriales japonaises au large des îles Senkaku à Okinawa. Ils ont tenté de s’approcher de bateaux de pêche japonais, mais un navire de la garde côtière japonaise leur a envoyé un message d’avertissement, les appelant à quitter les eaux territoriales de l’Archipel. Suite à l’adoption d’une nouvelle loi chinoise autorisant ses garde-côtes à faire usage de la force, les cas d’incursion autour des îles Senkaku se sont multipliés (neuf entre le 1er janvier et 22 février 2021).

Dimanche 7

Le Musée des dinosaures de la préfecture de Fukui a confirmé la découverte du plus vieux fossile de mammifère au Japon. Il avait été retrouvé dans la ville d’Ôno en 2019, à l’intérieur d’une strate géologique datée d’environ 127 millions d’années, une période concordant avec le Crétacé inférieur. Ce fossile correspond à la partie inférieure de la mâchoire d’un mammifère primitif ressemblant à une souris.

Lundi 8

Le sous-marin Sôryû de la Force maritime d’autodéfense est entré en collision avec un navire marchand au large de la préfecture de Kôchi, causant des blessures légères à trois de ses membres d’équipage.

Mardi 9

Une suspension d’activité de 116 jours a été imposée à la société pharmaceutique Kobayashi Kakô, qui avait mis en vente un médicament dermatologique comprenant des composants induisant le sommeil. Il s’agit de la plus longue suspension d’activité infligée à une entreprise au Japon pour une violation de la loi sur les dispositifs médicaux et pharmaceutiques.

Mercredi 10

Toyota a annoncé que ses prévisions de bénéfice net pour l’exercice se terminant en mars 2021 ont été fortement revues à la hausse, passant de 1 420 à 1 900 milliards de yens. Son bénéfice d’exploitation devrait être 50 % plus important que prévu.

Vendredi 12

Mori Yoshirô a démissionné de ses fonctions de président du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo après avoir fait des remarques sexistes. Le 18 février, la membre de la Chambre des conseillers Hashimoto Seiko a été élue à la tête du comité, et afin d’assumer son nouveau rôle, elle a quitté son poste de ministre d’État chargée de l’égalité des sexes, de l’autonomisation des femmes, et des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.

Samedi 13

Un tremblement de terre à 23 h 07 dans la préfecture de Fukushima a provoqué une secousse de magnitude 7,3 et d’intensité 6+ sur le shindo (l’échelle d’intensité sismique japonaise qui mesure la force d’un séisme à un point donné sur la surface de la terre) dans les villes de Sôma (préf. Fukushima), Zaô (préf. Miyagi) et dans d’autres municipalités. Selon les estimations de l’agence météorologique du Japon, l’épicentre du séisme se situait à 55 km de profondeur. La ligne Shinkansen Tôhoku, suspendue dans certaines sections, a été rouverte le 24 février.





