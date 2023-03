L’essentiel du mois de février 2023

Mercredi 1er

Le Premier ministre Kishida Fumio a fait part de ses hésitations concernant la légalisation du mariage homosexuel, déclarant que cela pourrait changer le regard sur la famille, sur les valeurs ainsi que sur la société dans son ensemble. Ce commentaire a été fait lors de la commission du budget de la Chambre des Représentants.

Vendredi 3

Arai Masayoshi, secrétaire du Premier ministre Kishida a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse qu’il avait en horreur la vue même des minorités sexuelles et qu’il détesterait les avoir pour voisins de palier. Cette déclaration était censée être confidentielle. Il a présenté ses excuses par la suite et a retiré son commentaire mais a démissionné le 4 février.

Dimanche 5

Le compositeur et arrangeur Takumi Masanori a remporté le Grammy Award du Meilleur album de musique du monde pour son album Sakura.

Takumi Masanori avec le Grammy Award, portant une veste décorée de sakura ou motif de cerisiers en fleurs à Los Angeles, le 5 février 2023. (AFP/Jiji)

Les athlètes japonaises ont raflé toutes les places du podium lors de la Coupe du monde de saut à ski dames, à Willingen en Allemagne. Itô Yûki est arrivée en tête, suivie par Maruyama Nozomi en seconde place et Takanashi Sara en troisième position.



Itô Yûki (au centre) avec Maruyama Nozomi (à gauche) et Takanashi Sara à Willingen, Allemagne, le 5 février 2023. (AFP/Jiji)

Lundi 6

Nissan et Renault sont parvenus à un accord final pour maintenir des liens égaux en capital. Renault va réduire sa participation dans l’entreprise japonaise de 43,4 % à 15 % pour correspondre à la participation de Nissan dans l’entreprise française.

Mardi 7

Deux des quatre suspects japonais en relation avec une séries de vols au Japon ont été extradés des Philippines et arrêtés. Les deux suspects restants seront arrêtés le 9 février. Les quatre hommes sont considérés comme faisant partie d’un gang d’escrocs responsable pour des vols se montant à plus de 6 milliards de yens (42 millions d’euros).

Le tribunal du district de Hiroshima a rejeté une plainte en justice contre le gouvernement pour manque de soutien envers 28 enfants d’irradiés de la bombe atomique.

L’entreprise de jeux vidéo Nintendo a annoncé qu’elle allait augmenter le salaire de tous ses employés de 10 %, y compris les personnes en CDD, en travail saisonnier, et les nouveaux entrants à partir du mois d’avril.

Mercredi 8

Les procureurs de Tokyo ont arrêté Mori Yasuo, directeur exécutif du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ainsi que trois autres personnes suspectées d’avoir violé la loi anti-monopole. Ils sont accusés d’avoir truqué une série d’appels d’offres pour des contrats représentant un montant total de 40 milliards de yens (280 millions d’euros).

Vendredi 10

Le gouvernement a déclaré qu’à partir du 13 mars, chacun serait libre de décider individuellement de porter ou non un masque pour se protéger du Covid-19. Il recommande toutefois de continuer à le mettre dans les établissements médicaux et dans les trains et les autobus bondés.

Les chiffres du ministère des Finances montrent que les obligations à caractère général du Japon se montaient à juste un peu plus d’un million de milliards de yens au 31 décembre 2022. C’est la première fois que ce chiffre a dépassé ce niveau.

Dimanche 12

Miura Riku et Mihara Ryûichi ont gagné dans la catégorie Couples lors des Championnats des quatre continents de patinage artistique, devenant ainsi le premier duo japonais à atteindre la première place de ce concours.



Miura, dans les airs et Mihara en action lors des Championnats des quatre continents de patinage artistique à Colorado Springs le 11 février 2023. (AFP/Jiji)

Lundi 13

L’auteur de manga Matsumoto Leiji est décédé à l’âge de 85 ans. Il est principalement connu pour ses récits épiques dont Albator, le corsaire de l’espace et Space Battleship Yamato.

La police a annoncé avoir terminé son enquête sur l’assassinat de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô en juillet 2022, après sept mois d’investigations. Elle a remis aux procureurs les derniers documents supplémentaires de mise en accusation de Yamagami Tetsuya, le tireur présumé.

Mardi 14

Le gouvernement a nommé l’économiste Ueda Kazuo nouveau directeur de la Banque du Japon. Il avait participé précédemment au conseil de direction de la banque. Dans une déclaration effectuée le 24 février à la Chambre des Représentants, il a affirmé que « la politique fiscale de la BOJ était appropriée. L’assouplissement budgétaire doit être poursuivi et nous devons créer un environnement économique permettant aux entreprises d’augmenter leurs salaires. »

Toyoda Shôichirô, le président honoraire de Toyota, est décédé à l’âge de 97 ans. C’était le fils aîné du fondateur de Toyota, Toyoda Kiichirô. En tant que président du groupe automobile, il a supervisé l’expertise de Toyota pour qu’il devienne l’un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux. Il a également été président du Keidanren, la Fédération des entreprises japonaises de 1994 à 1998.

Toyoda Shôichirô au volant d’une Toyota MR-S lors du Salon de l’Auto de Tokyo en octobre 1999. (AFP/Jiji)