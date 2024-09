L’essentiel du mois d’août 2024

Le 12 août commémorait le 39 e anniversaire du crash du Boeing 747 de la compagnie Japan Airlines, la catastrophe aérienne la plus meurtrière de l’histoire impliquant un seul appareil.

Clôture des Jeux olympiques de Paris. Le Japon a terminé avec 20 médailles d’or, 12 d’argent et 13 de bronze. Il s’agit de la deuxième meilleure performance du pays en termes de médailles d’or et de total de médailles, après les JO de Tokyo en 2021.

Une cérémonie a été tenue à Nagasaki pour commémorer les 79 ans depuis la bombe atomique. Israël n’a pas été invité à la cérémonie, entraînant la décision des ambassadeurs de six membres du G7 et de l’Union européenne à ne pas y assister.

Un tremblement de terre de magnitude 7,1 survenu au large de la côte de la préfecture de Miyazaki a provoqué des secousses d’intensité 6- (important) sur le shindo, l’échelle d’intensité sismique japonaise. L’agence météorologique du Japon a émis sa toute première alerte de méga-séisme, mettant en garde la population sur un potentiel tremblement de terre potentiel le long de la fosse de Nankai. Bien que l’alerte ait été levée une semaine plus tard, son impact s’est fait ressentir sur le tourisme tout l’été.

Le gymnaste Oka Shinnosuke a remporté l’épreuve masculine de la barre fixe aux Jeux olympiques de Paris. Il s’agit de sa troisième médaille d’or des Jeux, après celles aux concours individuel et par équipe. Il remporte également le bronze aux barres parallèles.

L’Autorité de régulation nucléaire (NRA) a estimé que le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Tsuruga, exploité par la Compagnie japonaise de l’énergie atomique, n’était pas conforme aux nouvelles normes de sécurité. Ces normes, introduites après l’accident nucléaire de Fukushima, interdisent la construction de réacteurs et d’autres installations importantes sur des failles actives. C’est la première fois que la NRA rejette une demande de redémarrage d’un réacteur depuis l’introduction de ces normes.

Katsura Yonemaru IV, le plus ancien rakugoka (conteur d’histoires humoristiques) en activité, est décédé dans un hôpital de Tokyo à l’âge de 99 ans.

Nissan et Honda ont annoncé que Mitsubishi allait rejoindre leurs discussions au sujet d’un partenariat sur les voitures électriques. Leur collaboration portera sur le développement des technologies d’électrification et des logiciels, afin de pouvoir rivaliser avec les constructeurs étrangers, notamment chinois, qui ont un longueur d’avance dans ce domaine.

Selon les données de l’agence météorologique, le Japon a connu le mois de juillet le plus chaud depuis les premières statistiques en 1898, avec des températures 2,16 degrés supérieures à la moyenne sur 30 ans, dépassant le record de l’année précédente (1,91 degré).

Deux puissants typhons et la nouvelle doyenne de l’humanité

Vendredi 16

Le typhon Ampil a frappé la région du Kantô. L’arrivée de la puissante tempête a entraîné la suspension de la ligne Shinkansen Tôkaidô entre Tokyo et Nagoya et l’annulation de nombreux vols, perturbant les déplacements de nombreux voyageurs pendant la période des vacances d’Obon.

Lundi 19

La NHK a présenté des excuses après qu’un présentateur chinois a fait plusieurs remarques inappropriées dans un reportage sur l’une de ses émissions de radio internationales, déclarant notamment que les îles Senkaku étaient un territoire chinois.

Seven & I Holdings a annoncé avoir reçu une offre de rachat du canadien Alimentation Couche-Tard, une multinationale spécialisée dans l’exploitation de supérettes. Seven & I Holdings a formé un comité spécial d’administrateurs extérieurs pour examiner la proposition.

Le sanctuaire Yasukuni, à Tokyo, a de nouveau été vandalisé. La police a constaté qu’un des piliers de l’entrée avait été taggué entre autres d’un idéogramme chinois signifiant « toilettes »

Mardi 20

Après la mort de Maria Branyas en Espagne à l’âge de 117 ans, Itooka Tomiko, une femme de 116 ans vivant à Ashiya, dans la préfecture de Hyôgo, a été reconnue par le Guinness World Records comme la personne la plus âgée du monde.

Mercredi 21

Symbole de l’Expo universelle d’Osaka 2025, la plus grande structure circulaire en bois au monde a été achevée sur l’île artificielle de Yumeshima. Elle a été conçue par l’architecte Fujimoto Sôsuke.

Jeudi 22

La Tokyo Electric Power Company (Tepco) a commencé les préparatifs pour une opération expérimentale de retrait des débris nucléaires fondus de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Les travaux ont néanmoins été interrompus après la découverte d’une erreur dans les procédures.

Vendredi 23

Le lycée international de Kyoto a battu le lycée Kantô Daiichi 2-1 au terme d’un tie-break suivant les neuf manches réglementaires pour remporter le championnat de baseball des lycées japonais. Le lycée international de Kyoto a été fondé par des Coréens et son chant de l’école est en coréen. C’est la première fois depuis 68 ans qu’une école de Kyoto a remportéle tournoi.



Les joueurs internationaux du lycée international de Kyoto célèbrant leur victoire. (Jiji Press)

Samedi 24

Le joueur de baseball Ohtani Shôhei des Dodgers de Los Angeles est devenu le premier joueur japonais et le sixième joueur des ligues majeures à accomplir 40 coups de circuit et 40 buts volés en une saison, lors d’un match contre les Rays de Tampa Bay. Il a continué sa performance historique en atteignant le record sans précédent de 43/43 quelques jours plus tard.



Ohtani Shôhei félicité par ses coéquipiers après avoir atteint le cap des 40/40 avec un coup de circuit frappé à la dernière manche, obtenant la victoire pour son équipe. (© USA Today Sports via Reuters Connect)

Lundi 26

Le ministère de la Défense a annoncé qu’un avion militaire chinois avait violé l’espace aérien japonais pour la première fois, l’incursion ayant duré environ deux minutes près des îles Danjo à Gotô, dans la préfecture de Nagasaki.

Jeudi 29

Le puissant typhon Shanshan est passé près de Satsumasendai, dans la préfecture de Kagoshima. Bien que la tempête ait été rétrogradée au rang de dépression tropicale le 1er septembre, elle a provoqué pendant quatre jours de graves dégâts, principalement à Kyûshû, Shikoku et dans d’autres régions du sud-ouest du Japon. Elle a aussi causé de fortes pluies et de graves perturbations des réseaux de transport, notamment des suspensions prolongées et intermittentes de la ligne Shinkansen Tôkaidô.

Le nageur Suzuki Takayuki a remporté la médaille d’or en 50m brasse SB3 aux Jeux paralympiques de Paris, la première médaille du Japon dans la compétition. Il s’agit de sa sixième participation aux Jeux paralympiques et de sa 11e médaille.

Vendredi 30

Le gouvernement japonais a retiré un programme fournissant des subventions supplémentaires aux jeunes femmes qui s’installent à la campagne pour se marier. Bien que les coûts aient deja été inclus dans le budget de l’année fiscale 2025, le projet a été critiqué pour se limiter uniquement aux femmes célibataires.

(Photo de titre : le Premier ministre Kishida Fumio quittant une conférence de presse tenue le 14 août 2024, après avoir annoncé qu’il ne se présenterait pas à l’élection présidentielle du PLD. Reuters)