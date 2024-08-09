尼永薩巴·弗朗索瓦：將屠殺的悲劇化作傳染病研究的起點

1994年，盧安達發生了一場奪去百萬人生命的種族大屠殺。在30年前的這場悲劇中失去了50位親人的盧安達人尼永薩巴·弗朗索瓦，在落魄和絕望中來到日本，如今作為傳染病防治的研究者和教育者活躍在專業領域。2024年4月，弗朗索瓦教授就任順天堂大學國際教養系主任。他一方面推進降低非洲等開發中國家傳染病死亡率的研究，同時還致力於向日本年輕人宣講傳染病防治的重要性。這背後，是他一步步將絕望轉化為夢想的故事。

研發治療傳染病的藥物 「夢想」「永不放棄」「 我能行」——為了戰勝困難，弗朗索瓦在心裡一直重複著這些話。這可能是因為他經歷了充滿饑餓和傳染病的童年，以及戰爭帶來的悲慘命運之故。他堅毅有力的話語，甚至讓人感到些許畏懼。 「在非洲等開發中國家，每年約有300萬人死於愛滋病、結核病、瘧疾等傳染病。我的夢想就是研發醫治這些傳染病的藥物。」目前，弗朗索瓦的研究領域是全球性傳染病、皮膚免疫學和過敏學，並且他將重心放在研究皮膚中的抗菌蛋白，希望藉此為傳染病防治做貢獻。 從中國來到日本 1988年，弗朗索瓦在盧安達的國中高中畢業後，前往中國留學，開始了他的醫學之路。他先在北京外國語大學學習中文，之後去中國醫科大學（位於瀋陽）學醫。 1994年，正當弗朗索瓦在中國取得骨外科醫生資格並準備回國從事醫療工作時，盧安達內戰激化。除了胡圖族和圖西族兩個民族的對立之外，各民族內部也發生了仇恨的連鎖反應，各地出現了鄰里相殘的慘劇。從報導中感受到生命危險的弗朗索瓦放棄了回國的決定。這時盧安達政府提供的公費留學支援也中斷了，於是他開始了一邊做DJ等兼職一邊搞研究的日子。

左，1994年，在中國醫科大學前（弗朗索瓦提供）右，1995年，盧安達政變後，為了繼續學業，弗朗索瓦開始在瀋陽的夜總會做DJ，賺取學費和生活費（弗朗索瓦提供） 兩年後，他從盧安達的弟弟那裡收到一封信：「媽媽去世了。親戚中還有多達50人死亡。」在新政府軍的屠殺中，原本16個兄弟姐妹只剩下6人。「上帝為什麼要對我這麼殘忍，我感到絕望。但是，我很幸運地活了下來。我想我必須設法活下去。」 不久後，弗朗索瓦接到來自盧安達的聯絡，催促他回國，擔任新政府軍的醫生，但他拒絕了。「我不能為屠殺我家人的政府軍做事」，於是在1998年，他靠日本朋友的幫助來到日本。弗朗索瓦當初打算來日後立即逃亡法國，但在熟人的介紹和研究人員的勸說下，弗朗索瓦決定在順天堂大學重新開始醫療方面的研究工作。 「如果作為難民移居法國，我將不得不放棄成為醫生和研究者的夢想。是日本和日本人救了我，改變了我的人生。」

「我想拯救更多的生命」 即使在日本開始了新生活，弗朗索瓦也始終無法忘記在內戰中失去的母親、兄弟姐妹以及眾多好友。「我想用醫療的力量拯救更多的生命。」在深深的悲傷中，他燃起了堅定的使命感。

大批盧安達難民正在逃往國境。1996年11月，剛果哥馬（AFP／時事） 盧安達內戰中，不僅是屠殺和戰爭，還有許多避難者因無法得到充分的醫治而死於傳染病。 在開發中國家，相較於生活習慣病、癌症、外傷等，更多的人是死於結核病、愛滋病和瘧疾這3大傳染病。「在非洲，能夠挽救更多人生命的，是傳染病防治」——經過深思熟慮後，弗朗索瓦決定放棄作為骨外科醫生所積累的資歷，轉變研究領域，致力於傳染病防治。在順天堂大學獲得博士學位後，他在該校異位性疾病研究中心工作，開始正式參與有關抗菌蛋白質的研究。抗菌蛋白質通常存在於生物的皮膚等部位，當感知到病毒或細菌時，其數量會急劇增加，起到保護身體的抗生素作用。弗朗索瓦的主要研究目標，是探索抗菌蛋白質的這種功能是否可應用在其他傳染病的防治上。 2022年，弗朗索瓦在異位性皮炎患者的皮膚中發現了對細胞內無用蛋白質進行循環利用的「自噬功能」受到抑制，還確認了一種能夠恢復這種循環利用功能並增強免疫力的物質。「如何誘導抗菌蛋白質來增強人類的免疫力？我希望研發能夠對抗各種疾病的藥物並在臨床上也能得到使用。」 為擺脫貧困而學習 弗朗索瓦的故鄉是盧安達北部的小鎮Bungwe，位於首都吉佳利以北50公里，靠近烏干達邊境。他在一個以種田和放牧為生的家庭中長大，小時候總為吃飯而發愁，有芋薯或牛奶的日子是幸運的，但饑腸轆轆、忍饑挨餓是常事。 弗朗索瓦堅信通過學習可以走出貧困，因此懇求父親讓自己上小學。父親同意了，但條件是他每天早上要打水，放學後要照顧家畜。1982年，弗朗索瓦通過國家選拔，升入位於鄰近城市比溫巴的寄宿中學。父母每年需要賣掉3頭牛來籌措學費，支持他的學業，就這樣，為實現夢想的學習生活開始了。在中學裡，他專心致志於自己擅長的數學、物理、生物以及化學的學習。 「我想擺脫貧困。為此，我需要學習。通過努力學習，我可以有更多的選擇。即便是對支持我的家人，盡最大努力好好學習，也是我的責任。」

1985年左右，高中時的弗朗索瓦與朋友們在學校附近合影。後排左數第3位，手臂搭在朋友肩膀上的是弗朗索瓦（弗朗索瓦提供）