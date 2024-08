尼永薩巴·弗朗索瓦：將屠殺的悲劇化作傳染病研究的起點

首位出生外國的系主任

2024年4月,弗朗索瓦就任順天堂大學國際教養系主任。這是該校首位出生外國的系主任。弗朗索瓦不僅精通英、法、中、盧、日5種語言,還是醫療專家,能夠透過「健康」相關的知識傳播促進跨文化交流和理解,這被認為是他當選系主任的原因之一。同時,順天堂大學一貫秉持「三無主義」的傳統,即選拔優秀人才,不拘泥於畢業院校、國籍和性別,這種學風也促成了他的當選。

該系擁有融合了文理學科的獨特課程,其目標之一,是培養國際化人才,其中包括「健康促進者」,他們與醫護人員合作,協助開展健康相關工作以及疾病防治相關知識的普及工作等。



弗朗索瓦在課堂上講授傳染病防治知識(順天堂大學提供)

作為系主任,弗朗索瓦尤其重視的是透過教學加深學生們對跨越國境的全球性傳染病防治對策的了解。例如HIV,直到最近,日本的感染者人數在已開發國家中是唯一一個仍在增加的國家。梅毒的感染者也在急劇增加。弗朗索瓦指出:「日本清潔而富裕,人們往往會認為傳染病於己無關。但實際上,這類疾病就在身邊,但人們有時卻毫無防備。」

HIV和梅毒很多是透過性行為傳染的,但在日本,性教育所提供的知識量很少,年輕人在網上接觸到的錯誤資訊卻很多,這使得相關對策難以推進。弗朗索瓦不僅面向學生,還積極參與各類校外講座,向更廣泛的聽眾普及知識。

「非常重要的一點,是透過向學生傳達有關性健康的知識,讓他們意識到傳染病就在自己身邊。我希望培養出能在日本和世界的傳染病防治對策中發揮積極作用的人才。」



弗朗索瓦說:「當今的人才,不僅要有語言能力,而且還需兼備國際社會通用的教養。健康是所有人的共同問題」(藤原智幸攝影)

此外,針對因全球暖化引起的水質變化,以及因成為傳染病毒媒介的生物數量及其棲息地的擴大而導致的疾病易發地區和發生時間增加的風險正在升高的現狀,弗朗索瓦也對此積極關注。他說:「傳染病等到病毒傳播開來再進行防治則為時已晚。每個人都需要知道相關對策,才能有助於未來的預防。學習是為了未來,為了下一代。這不僅僅是遙遠的非洲才有的問題。」

銘記曼德拉的話

弗朗索瓦非常尊敬被尊稱為「南非國父」的納爾遜·曼德拉。這位政治家為廢除南非的種族隔離制度做出了巨大貢獻。弗朗索瓦總是將曼德拉的話銘記在心,並以此指導自己的行動。

「我們可以改變世界並讓它變得更加美好。變化源於你我之手。」

“We can change the world and make it a better place. It is in your hands to make a difference.”

標題圖片:順天堂大學國際教養系主任尼永薩巴·弗朗索瓦(藤原智幸攝影)