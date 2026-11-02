自民党本部と首相官邸が２０２４年１０月に相次いで襲撃された事件で、殺人未遂や火炎瓶処罰法違反などの罪に問われた職業不詳臼田敦伸被告（５１）の裁判員裁判の初公判が２日、東京地裁（江口和伸裁判長）であった。臼田被告は認否を示さず、弁護人は「事件について全て争う」と述べた。

臼田被告は裁判長から認否を問われると、「国旗国歌法に基づいて正確に作った日章旗です」と発言し、日の丸が書かれた紙を３度にわたって破り捨てるなどした。人定質問では無言を貫いた。

検察側は冒頭陳述で、臼田被告は選挙の立候補に伴う供託金制度や既存政党、警察組織に不満を持っており、ＳＮＳに「機動隊は人民の敵」などと投稿していたと指摘。２４年１月ごろから自民党本部に火炎瓶を投げ込む計画を立て始めたと明かした。

弁護側も冒頭陳述し、検察が権限を乱用して起訴したなどとし「裁判は打ち切られるべきだ」と訴えた。

公判では今後、警察官ら約２０人の証人尋問が行われ、判決は１２月９日に言い渡される。

起訴状によると、臼田被告は２４年１０月１９日、東京・永田町の自民党本部前で、警戒中の警察官に手製の火炎瓶５本を投げて殺害しようとした上、官邸前の車両進入阻止用の柵に車で突入。自らの車の運転席に火炎瓶２本を投げ、一部を燃やしたとされる。

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