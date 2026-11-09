三井化学は９日、官民ファンド、産業革新投資機構（ＪＩＣ）から、半導体材料大手ＪＳＲ（東京）を買収すると発表した。日本政策投資銀行（ＤＢＪ）と共同で、約１兆８４００億円を投じる。国内化学業界では過去最大となるＭ＆Ａ（合併・買収）により、人工知能（ＡＩ）の発展で需要の拡大が続く半導体材料事業を強化し、成長の柱に据えるのが狙い。

ＪＳＲは半導体の微細な回路形成に欠かせない樹脂材料「フォトレジスト」で世界トップクラスのシェアを持つ。東京都内で記者会見した三井化学の市村聡社長は、「半導体材料業界で高いプレゼンス（存在感）を獲得したい」と述べた。その上で、「中国が急速にキャッチアップしようとしており、海外と戦っていくために（業界を）束ねていきたい」と語り、同業他社との新たな再編、提携にも意欲を示した。

ＪＳＲ株式の取得額は約１兆３９００億円。このうち２０００億円はＤＢＪが負担する。有利子負債約４４００億円も併せて引き継ぐ。２０２７年度下半期の手続き完了を目指す。三井化学は、買収の効果により３５年度までに年間４００億円の利益の上積みを見込む。

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