東京都心の繁華街で携帯電話の基地局を無免許で運用したとして、警視庁保安課は９日までに、電波法違反（無線局の不法運用）容疑で、中国籍の無職于海容疑者（３１）＝東京都北区神谷＝を現行犯逮捕した。「無線機なんて今まで使ったことはない。知らない」などと容疑を否認している。

同課は同日、ＮＴＴドコモの通信を妨害したとして、同法違反（重要無線通信妨害）容疑でも送検。携帯電話の通信妨害での摘発は全国初という。

同課などによると、同容疑者は車に搭載した専用機器で妨害電波を発信して通常の通信を遮断した上で、偽基地局から発した第２世代の古い通信規格「２Ｇ」の電波に接続させていた。現在使われている４Ｇや５Ｇよりも通信の認証の仕組みが脆弱（ぜいじゃく）なことを悪用し、ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）で、中国語の詐欺メッセージを送り付けていたとみられる。

メッセージには「海外での不正利用の危険性のため、クレジットカードでの支払いが一時的に停止されている」などと書かれており、カード情報などを入力するサイトに誘導されるという。

銀座や新宿、渋谷でこうした行為を繰り返していたとみられ、妨害電波により少なくとも半径５００メートルで１日１万台ほどのスマホが圏外になっていたという。昨年１月以降、中国人観光客ら１８人から相談を受け、被害額は約４００万円に上るといい、同課は組織的な関与などがないか実態解明を進める。

逮捕容疑は７日、免許を受けていないのに中央区銀座で、車に無線機を設置し無線局を運用した疑い。

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