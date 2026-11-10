高市早苗首相は９日夜、フランス政府が主催した人工知能（ＡＩ）セキュリティーに関する会合にオンラインで出席した。首相は最先端ＡＩについて「サイバー攻撃への悪用や制御の喪失といった安全保障上の新たな挑戦となっている」と指摘。「影響は国境を越える。国際社会の連携が不可欠だ」と述べ、国際的な協力を呼び掛けた。

首相は「イノベーションの促進とリスク対応の両立の観点から、国際的な場で議論を深めることが重要だ」と強調。「ＡＩサミット」の早期国内開催を目指す日本政府の立場を説明し、「日本は進化した『自由で開かれたインド太平洋』の下、国際協力の進展に貢献していく」と語った。

会合にはマクロン仏大統領をはじめ、関心国の首脳、政府機関とＡＩ関連企業の関係者らが参加した。

首相は１０月２日午後９時半から行われた先進７カ国（Ｇ７）首脳テレビ会議を欠席したことで批判を浴びている。今回の会合は午後１０時から開かれた。

木原稔官房長官は１０日の記者会見で、仏政府から先週後半に開催通知があり、「日本の考え方や取り組みを発信することが重要」と判断して出席したと説明した。

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