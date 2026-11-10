NEWS 【動画】愛子さま、犯罪被害者支援イベントに 東京 NEWS 公開日: 2026. 11. 10 15:44 天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは９日、東京都内のホールを訪れ、警察庁主催の犯罪被害者支援に関するイベントに出席された。 Copyright(c) JIJI PRESS LTD., All Rights Reserved. 時事通信ニュース 関連記事 立役の髪型だけでも1000種類、かつら結って70年「床山」鴨治欽吾さん：歌舞伎、職人の世界（1）CULTURE | 2026. 11. 10 カスハラを受けた企業は15％：小売、金融、不動産など「B to C」業界で目立つ被害INSIGHT | 2026. 11. 10 海の無法者か、海の武士団か―「日本の海賊」の実像CULTURE | 2026. 11. 09 2027年は未年 : ヒツジに関するあれこれをJAPAN LIFE | 2026. 11. 09 日本の憲法論議：変わらない9条、変わり続ける現実INSIGHT | 2026. 11. 08 サトイモ : ねっとり、ホクホクの食感で煮物料理に欠かせないJAPAN LIFE | 2026. 11. 07 『魔女の宅急便』―宮崎駿が “フェミニズム的視点” で繊細に描いた思春期の少女の成長と新しい女性像CULTURE | 2026. 11. 06 残暑の影響で紅葉は平年より遅め―日本気象 : 東京は11月下旬が見頃、京都が赤く染まるのは12月中旬TRAVEL | 2026. 11. 05