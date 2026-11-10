来日中のベトナムのトー・ラム共産党書記長兼国家主席は１０日、神奈川県庁を訪問して黒岩祐治知事らと会談し、交流拡大策などについて意見交換した。県によると、２０２３年に交わした文化、スポーツ、観光に関する覚書を更新し、新たに日越外交関係樹立５０周年記念オペラによる文化交流や、ゲーム、アニメなどのデジタルコンテンツ分野を通じた企業間協力促進を確認。今月ハノイに新設された県ベトナム事務所の設立許可証の授与も行われた。

約４０分間の会談で、ラム氏は「ベトナムへの知事の特別な厚情に感謝する」とあいさつ。県のベトナムとの交流の取り組みを高く評価するとともに、来年３月に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（花博）が「環境分野におけるベトナムとの協力関係を拡大する上でも大きな意義を持つ」と話した。

黒岩氏は会談後、記者団の取材に応じ「（神奈川とベトナムは）文化交流を通じて経済交流、人の流れができており、素晴らしいと評価してもらった」と強調。「この絆はもっと深いものになる。大変光栄なことだ」と感想を述べた。会談では、知事が啓発を続けてきた健康指標「未病」や、北朝鮮による拉致問題にも話題が及んだという。

ラム氏は県庁訪問に先立ち、半導体プリント基板製造のメイコー（神奈川県綾瀬市）を黒岩氏と共に視察した。ベトナム側が先端技術を扱う企業の視察を希望したほか、同社がベトナムでの工場展開に力を入れ、製造や雇用の実績があることなどから実現した。

知事との会談後、ラム氏は８日から県庁で開かれているベトナム・日本彫刻展を訪れ、日越の作家らの作品を鑑賞。その後、友好合同コンサートと歓迎夕食会に出席した。（了）

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