プロ野球で走攻守に活躍した野手を表彰する新設の長嶋茂雄賞の選考委員会が１２日、東京都内で開かれ、セ・リーグで打撃主要３タイトルを独占する三冠王に輝いた阪神の佐藤輝明内野手（２７）が選ばれた。

具体的な選考基準はなく、ファンを魅了するプレーや、プロ野球の文化的価値向上への貢献も条件。佐藤は史上９人目の三冠王となり、成績以外の面でも強い印象を残したと評価された。王貞治選考委員長は、「第１回だから永遠に残る。米国に行く佐藤選手へのはなむけになる」と述べた。

昨年６月に死去した長嶋氏の功績をたたえて新設されたとあって、王委員長は「誰を選んだら長嶋さんが一番喜ぶかを考えた。今までの賞と違った意味がある。来年以降も楽しみ」と話した。

選考委員は王氏のほか、山本浩二、岡田彰布、栗山英樹、松井稼頭央の各氏。

◇佐藤輝明の略歴

佐藤 輝明（さとう・てるあき）兵庫・仁川学院高から近大を経てドラフト１位で２１年に阪神入団。新人から６年連続２桁本塁打をマークした。２５年は自己最多の４０本塁打、１０２打点で２冠に輝き、最優秀選手（ＭＶＰ）を受賞。今季はプロ野球史上９人目となる三冠王となり、リーグ連覇に貢献した。通算成績は打率２割７分１厘、１６３本塁打、５１８打点。１８７センチ、９６キロ。右投げ左打ち。２７歳。兵庫県出身。

阪神の佐藤輝明内野手

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