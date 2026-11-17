衆院の比例代表定数を３１減らす衆院議員定数削減法案は１７日、衆院政治改革特別委員会で趣旨説明が行われ、審議入りした。同法案を国民民主党と共同提出した自民党と日本維新の会は、月内の衆院通過を目指す。野党は法案に反発しており、国会審議で問題点を追及する方針だ。

法案は４６５の衆院定数について、比例のみを対象に１７６から１４５に削減するのが柱。自維国３党は２０１５年と比較した３０年の推計人口を基に削減幅を決めた。比例中国、四国両ブロックを統合し全１０ブロックに改める。定数は各ブロックで２～５減ることになる。

各党への議席配分方法は、現行の「ドント式」から中小政党に有利とされる「修正サンラグ式」に変更。複数の政党が比例の候補者名簿を一本化する「統一名簿方式」については、導入の方針を明記した一方、具体的な制度設計は先送りした。

また、候補者が小選挙区で敗れた場合、比例で復活当選できる基準を厳格化し、有効投票総数の「１０分の１」から「６分の１」に引き上げる。比例名簿への登載者数抑制を防ぐため、供託金返還額の算定方法を、６００万円に比例当選人数を乗じた額の「２倍」から「２．５倍」に改める。

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